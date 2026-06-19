Espana agencias

Sara Baras: “Abrir la Bienal de Sevilla me hace estar más emocionada que nerviosa”

Guardar
Google icon

Fermín Cabanillas

Sevilla, 19 jun (EFE).- La bailaora y coreógrafa gaditana Sara Baras abrirá la Bienal de Flamenco de Sevilla con ‘Infinita’, espectáculo con el que vuelve a la cita sevillana 14 años después y que la llevará de gira por España, algo que la hace estar “más emocionada, más contenta, que nerviosa”.

PUBLICIDAD

En una entrevista con EFE ha admitido que, cuando llegue el momento del estreno le puede “dar algo”, porque “inaugurar la Bienal de Flamenco de Sevilla, después de estar tantos años sin venir, es muy importante, y encima con la creación número veinte” de su carrera.

Lo hace, además, con un “homenaje a Andalucía, que es infinita”, y rodeada de “un equipo que es más bien una familia”, y a los que ha implicado tanto en el proyecto que lo han sacado adelante: “Somos una gran familia y juntos podremos hacerlo por lo menos la mitad de bonito que yo lo sueño”.

PUBLICIDAD

La nueva obra de Sara Baras, dedicada a Andalucía y a la mujer, tendrá su estreno absoluto en el Teatro de la Maestranza de Sevilla los días 11, 12 y 13 de septiembre, una creación que marca además el inicio de una nueva etapa artística para la compañía y anuncia sus primeras fechas de gira en España, así como una temporada en el Teatro Gran Vía de Madrid a partir del 4 de febrero de 2027.

Creada en honor a su tierra, ‘Infinita’ propone un viaje por la memoria, la emoción y la identidad de una tierra “inagotable en matices, ritmos, colores y sentimientos”, y lo hace a través de ocho mujeres que encarnan su esencia en cada provincia.

El montaje se inicia en Huelva con sus fandangos y recorre Andalucía dándole a todas las provincias la misma importancia, a todos sus rincones, con una metáfora que subraya que “es la identidad de cada provincia, porque Andalucía es una flor y cada pétalo es una provincia. La unión de todos esos pétalos diferentes, cada una con su identidad, es Andalucía”.

Por eso, se ha trabajado en buscar “tantas cosas bonitas” de la región, con el detalle de que “se ha tenido que sacar la esencia de cada provincia, y dejar muchas cosas fuera, porque hay un tiempo para cada una”, y siempre sin perder la perspectiva de que “no se puede decir si es más bonita una seguiriya o una soleá, porque hay días que son de seguiriya y días que son de alegría, hay días que son de soleá o de taranto”.

Todo se ha unido para poner sobre el escenario “el abanico de identidades que tiene esta tierra, que tan grande es, que juntas es como suman”, en un espectáculo en el que no se resalta ninguna provincia sobre otra, sino Andalucía en su globalidad.

Sara Baras abrirá la Bienal, y ha recordado que ha sido parte de este festival “y realizó algunas de sus actuaciones cuando era solo una niña”, donde ha trabajado “con muchos artistas, incluso con distintos directores”, y ha señalado que es fácil de entender “lo importante que es, solo se tiene que buscar la trayectoria del festival y la cantidad de artistas que se presentan en un festival así”.

Y allí llevará ‘Infinita’, con dirección, guion y coreografía a cargo de ella, con música original compuesta por Keko Baldomero, director musical de la compañía y colaborador fundamental en la construcción sonora de sus montajes. EFE

fcs/fs/lml

(Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Saiko publica por sorpresa el disco 'Los angelitos', un homenaje al origen del reguetón

Infobae

Contexto Queer, la librería de València que es también "un refugio" para el colectivo

Infobae

Muere un hombre de 76 años tras caer con su coche a un río en Pinos Puente (Granada)

Infobae

La justicia francesa confirma que Hakimi será juzgado por presunta violación

Infobae

El PSOE cuestiona las "filtraciones" de los audios de Zapatero ante el juez y denuncia una "doble vara de medir"

El PSOE cuestiona las "filtraciones" de los audios de Zapatero ante el juez y denuncia una "doble vara de medir"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reino Unido enviará 150.000 drones, más de 350 misiles y radares para reforzar la capacidad militar de Ucrania

Reino Unido enviará 150.000 drones, más de 350 misiles y radares para reforzar la capacidad militar de Ucrania

“No soy una madre abadesa, sino un juez instructor” y la tensa cordialidad entre Calama y Zapatero: “Sin usted, Análisis Relevante habría quebrado”

¿Afectará a la defensa de Zapatero la imputación de sus hijas? “Puede llegar a responsabilizarse de todo a nivel personal para que no les pase nada”

Interior va ganando la batalla contra la marihuana: las plantaciones de la droga más fácil de producir caen un 76% en cuatro años

Zapatero admite que fue él quien propuso a sus hijas para Análisis Relevante y el juez señala que los tres concentraron casi todo el dinero de la consultora: siete claves de la declaración

ECONOMÍA

A partir de esta temperatura, está prohibido trabajar en España

A partir de esta temperatura, está prohibido trabajar en España

Este es el precio de la gasolina este 19 de junio en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Los bancos se declaran una guerra por el ahorro: pagan hasta 570 € más al año a quienes mueven su dinero a cuentas más rentables

El pueblo italiano que ofrece casas por un euro: estos son los requisitos para acceder a la compra de viviendas

El absentismo laboral alcanza un nuevo récord en España: cada día 1,6 millones de personas faltaron a su puesto de trabajo en 2025

DEPORTES

Víctor Muñoz sufre una nueva lesión muscular que retrasará su debut en el Mundial

Víctor Muñoz sufre una nueva lesión muscular que retrasará su debut en el Mundial

México vence a Corea del Sur y asegura su pase a dieciseisavos como líder del Grupo A en el Mundial 2026: el resumen y el gol de Romo, en vídeo

Suiza resuelve en el tramo final y supera 4-1 a Bosnia en el Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Canadá logra su primera victoria en un Mundial con una goleada 6-0 sobre Catar marcada por la lesión de Koné: el resumen y los goles, en vídeo

Cuándo juega Suiza el próximo partido del Mundial 2026: contra qué selección, a qué hora y dónde verlo