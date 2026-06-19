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La biología lo confirma: si tratas mal a un cuervo, puede recordar tu cara durante más de 17 años

La Universidad de Washington analizó las reacciones de las aves ante estímulos hechos por la misma persona

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Así funciona la cabeza de los cuervos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Así funciona la cabeza de los cuervos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El biólogo español conocido en TikTok como @profesortejon se ha convertido en una referencia para millones de usuarios interesados en curiosidades del mundo animal. Sus videos, directos y didácticos, abordan temas de biología con rigor y un estilo accesible. En una de sus publicaciones recientes, el especialista compartió un dato que ha despertado gran interés: los cuervos pueden recordar el rostro de una persona durante más de diecisiete años si han sido maltratados por ella.

El mensaje del profesor, dirigido a su amplia audiencia digital, parte de investigaciones científicas que avalan esta capacidad cognitiva de los cuervos. La advertencia es clara y sencilla: “Si tratas mal a un cuervo, puede recordar tu cara durante más de diecisiete años”, afirma el biólogo en uno de sus clips más compartidos. La información, lejos de ser anecdótica, está respaldada por experimentos realizados en diferentes países y universidades, lo que refuerza su veracidad y relevancia.

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El contenido de @profesortejon se caracteriza por acercar el conocimiento científico a un público general, usando ejemplos concretos y estudios recientes. En este caso, la advertencia de no maltratar a los cuervos no es solo una recomendación ética, sino una conclusión derivada de la observación empírica y del análisis de la inteligencia animal. El fenómeno no solo revela la extraordinaria memoria de estas aves, sino que también pone en cuestión la tradicional idea de que solo algunos mamíferos poseen capacidades cognitivas avanzadas.

La memoria de los cuervos

La afirmación del biólogo está sustentada por investigaciones llevadas a cabo en la Universidad de Washington. En uno de los experimentos más citados, varios investigadores capturaron cuervos mientras usaban máscaras de ogro. Una vez finalizada la intervención, los liberaron y, durante años, los científicos continuaron paseando ocasionalmente con las mismas máscaras por las zonas donde habían capturado a las aves.

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Aves autóctonas

El resultado fue llamativo: cada vez que los cuervos veían esa máscara, graznaban y llegaban incluso a atacar a la persona que la llevaba puesta. Este comportamiento se repitió de forma consistente durante mucho tiempo, lo que permitió concluir que los cuervos no solo recordaban la agresión inicial, sino que asociaban la amenaza con la imagen concreta del agresor durante un periodo prolongado.

Un dato que sorprende a la comunidad científica y que destaca el propio biólogo es que aparecieron cuervos que jamás habían sido capturados en el experimento, pero que igualmente atacaban a las personas enmascaradas. La única explicación plausible es que la información sobre el peligro se transmitió entre los propios cuervos. Así, el aprendizaje no se limitó a la experiencia directa, sino que se propagó entre los miembros del grupo.

Comunicación y aprendizaje social entre cuervos

La transmisión de información sobre amenazas humanas entre cuervos ha sido objeto de investigación también en Europa. En Viena, un equipo de científicos realizó un experimento similar al de Washington, pero introdujo una variante significativa: entraron en una pajarera llena de cuervos portando una máscara y sosteniendo un pájaro negro sin vida.

Animales de color negro como mariposa, cabra, cuervo, símbolo de naturaleza oscura y belleza salvaje. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Todos los experimentos de los cuervos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las primeras pruebas, los cuervos reaccionaron de forma agresiva ante la presencia de la máscara y el ave muerta. Sin embargo, la sorpresa se dio cuando, en posteriores visitas, los investigadores ingresaron solo con la máscara y sin el pájaro. La respuesta hostil se mantuvo inalterada, lo que demostró que los animales asociaron la imagen de la máscara con una amenaza potencial de forma duradera, incluso en ausencia de estímulos adicionales.

El aprendizaje social fue evidente: cuervos que no habían presenciado el episodio original también reaccionaron de forma defensiva contra la persona enmascarada. Esta conducta sugiere que la especie es capaz de comunicar información sobre amenazas a individuos que no han tenido contacto directo con el peligro. La observación de estas dinámicas refuerza la idea de que la inteligencia de los cuervos va más allá de la memoria individual e involucra procesos sociales complejos.

La moraleja, en palabras de @profesortejon, es directa: “No trates mal a los cuervos”. El fenómeno observado en estos experimentos no solo pone de manifiesto la capacidad de memoria de las aves, sino que subraya su habilidad para compartir experiencias negativas, convirtiendo una advertencia individual en una reacción colectiva que puede perdurar durante décadas.

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