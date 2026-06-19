Muere un hombre de 76 años tras caer con su coche a un río en Pinos Puente (Granada)

Granada, 19 jun (EFE).- Un hombre de 76 años ha fallecido tras caer su vehículo al río en la pedanía de Anzola, en Pinos Puente (Granada), en la noche de este jueves.

Según ha informado este viernes el servicio de Emergencias 112 de Andalucía, a las 22:35 horas recibió una llamada de auxilio que alertaba de un vehículo caído al río en cuyo interior había una persona.

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La sala coordinadora movilizó entonces a los Bomberos, a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Local.

Cuando llegaron los operativos, localizaron el vehículo totalmente sumergido en el agua bocabajo.

Efectivos de los bomberos rescataron al único ocupante, que tuvo que ser excarcelado del interior del vehículo.

Los servicios sanitarios en el lugar solo pudieron confirmar el fallecimiento de la victima.

La Guardia Civil ha activado el protocolo judicial y por el momento no han trascendido más datos de las circunstancias en las que se ha producido este suceso. EFE

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