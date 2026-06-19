Saiko publica por sorpresa el disco 'Los angelitos', un homenaje al origen del reguetón

Madrid, 19 jun (EFE).- El artista español Saiko ha publicado en la madrugada de este viernes un nuevo disco titulado 'Los angelitos' que es, en palabras de su discográfica, un homenaje al reguetón "que marcó a toda una generación", con colaboraciones de compañeros como Chencho Corleone, Wisin, Yandel o Tito El Bambino.

"El proyecto se convierte en una declaración de respeto hacia la historia del género y una muestra de cómo sus códigos continúan vigentes en la actualidad", proclama la nota de prensa que ha acompañado este lanzamiento, que consta de 14 canciones.

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Explica asimismo que Saiko, pseudónimo artístico al que responde el artista Miguel Cantos (Armilla, 2002), encuentra su identidad en reinterpretar los elementos que definieron las raíces del reguetón en Puerto Rico, como "melodías memorables, percusión contundente, narrativas callejeras" y la energía.

La inminente publicación de 'Los angelitos' se venía barajando en los últimos meses por la publicación de sencillos como 'Dios los bendiga' junto a Tito El Bambino, 'Flaiteera' junto a Sinaka, Kennat y Benja Valencia o, más recientemente, 'EllaElla', con Zion y Yapi.

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Como carta de presentación tras su lanzamiento se ha escogido 'PaToLasGyales' junto a Chencho Corleone, aunque destacan otros temas como 'Fantaxxias'.

'Los angelitos' es el tercer álbum de estudio de Saiko y llega con el sello de una multinacional, Sony Music, después del acuerdo de distribución alcanzado ya con esta compañía en su anterior trabajo, 'Natsukashii Yoru' (2025).

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Fue en 2020 cuando inició su carrera, que fue creciendo gracias a colaboraciones con artistas como Lola Índigo o Quevedo y a temas como 'Polaris', ya en 2022. En 2023 consiguió su primer número 1 en España en la lista de canciones con 'Supernova', al que posteriormente han seguido otros como 'Polaris Remix' o 'Reina'.

Uno de los grandes hitos de su carrera, aún como artista independiente, fue el lanzamiento en 2024 de su primer disco, 'Sakura', que llegó a la primera posición en la lista oficial y aún permanece en ella, 108 semanas después, con la acreditación de doble disco de platino. EFE

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