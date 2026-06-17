3-0. Messi, terror para Argelia y Zidane, y el campeón ratifica favoritismo

Redacción Deportes, 16 jun (EFE).- A ocho días de cumplir 39 años, Lionel Messi ratificó su vigencia en el fútbol con un triplete que selló para Argentina un plácido debut en el Mundial, la renovación de su candidatura al título y un partido de pesadilla para Argelia y el portero Luca Zidane, que nada pudieron hacer para evitar el 3-0.

Con los tres goles anotados a los 17, 60 y 75 minutos, Messi se consagra con 16 como máximo artillero de todas las copas al igual que el alemán Miroslav Klose.

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El diez de la selección Albiceleste allanó el camino del triunfo a los 17 minutos, apenas 12 después de tener anulado uno, y en el segundo tiempo se erigió a la vez como máximo goleador en lo que va del torneo con un tanto en el 60 tras un remate de Alexis Mac Allister, y puso la guinda en el 75.

En el primer gol, tras un pase filtrado por Rodrigo de Paul, el el hijo del exfutbolista Zinedine Zidane poca resistencia opuso para desviar el balón, y en el segundo, permitió el rebote que capturó el capitán sin oposición.

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La primera jornada del Grupo J la cerrarán más tarde las selecciones de Austria y Jordania. EFE

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