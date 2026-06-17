España

Clima en Sevilla: la predicción para este 17 de junio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Guardar
Google icon
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este miércoles?, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en Sevilla.

La probabilidad de lluvia para este miércoles en Sevilla es de 1% durante el día y del 1% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 1% en el transcurso del día y del 2% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 38 grados y un mínimo de 21 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se espera alcanzarán un nivel de hasta 11.

PUBLICIDAD

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 24 kilómetros por hora en el día y los 39 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en Sevilla (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Sevilla (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Sevilla

Sevilla es una ciudad española que limita con las provincias de Málaga, Cádiz, Huelva, Badajoz y Córdoba, que se caracteriza por tener un clima del Mediterráneo, es decir, con veranos secos y calurosos e inviernos muy suaves y a menudo lluviosos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la clasificación climática de Köpen, en Sevilla se registra una temperatura promedio de 19,2 grados centígrados, lo que la convierte en la zona con la más alta temperatura media anual en Europa continental.

El mes de julio se caracteriza por ser el más caluroso, en donde el termómetro suele subir hasta los 40 grados centígrados. Por otro lado, en la época más fría la temperatura media es de 11 grados.

Las precipitaciones se concentran en los meses de octubre a abril, siendo el mes de diciembre el más lluvioso. Durante el año se tiene un promedio de 51 días de lluvia y sólo tres de heladas, por lo que la nieve es un fenómeno extremadamente raro en la ciudad, siendo la última vez el 10 de enero de 2010, cuando cayó una ligera capa.

De acuerdo con el portal Weather Spark, la mejor época para visitar Sevilla y realizar actividades al aire libre es de finales de marzo a finales de junio; así como de mediados de septiembre a finales de octubre.

Finalmente, las temperaturas extremas registradas en la estación meteorológica del Aeropuerto de Sevilla son de -5,5 °C, el 12 de febrero de 1956; así como de 46,6 °C, el 23 de julio de 1995, que estuvo a punto de ser desplazada por otra en el 2022 durante la gran ola de calor.

Sevilla tiene un clima característico del Mediterráneo. (Reuters)
Sevilla tiene un clima característico del Mediterráneo. (Reuters)

El clima en España

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, clima que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

Clima en EspañaClima en SevillaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Málaga

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Málaga

Pablo Motos detalla el estado de Ilia Topuria: “Él quiere ponerse bueno, entrenar y hacer una revancha”

El luchador sufrió fracturas en la nariz y los orbitales, perdió la visión en un ojo durante el combate y mantiene el ánimo a pesar de las lesiones

Pablo Motos detalla el estado de Ilia Topuria: “Él quiere ponerse bueno, entrenar y hacer una revancha”

Kubalita y Quilla, dos pioneras de la selección de fútbol española, en ‘La Revuelta’: “Metimos 10.000 espectadores en 1970″

Kubalita y Quilla, dos de las jugadoras pioneras en España, relatan en el programa de RTVE las dificultades que las llevaron a abrir un camino que todavía está por andar

Kubalita y Quilla, dos pioneras de la selección de fútbol española, en ‘La Revuelta’: “Metimos 10.000 espectadores en 1970″

Clima en Madrid: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Madrid: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

El doblete de Haaland ante Irak en el Mundial 2026, en vídeo: Østigård y Hussein también anotaron en la victoria nórdica por 1-4

El delantero del Manchester City anotó dos goles en su primera aparición en una Copa del Mundo

El doblete de Haaland ante Irak en el Mundial 2026, en vídeo: Østigård y Hussein también anotaron en la victoria nórdica por 1-4
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía está dispuesta a retirar la petición de cárcel contra el futbolista Raúl Asencio si pide perdón por enseñar un vídeo sexual en el que aparecía una menor

La Fiscalía está dispuesta a retirar la petición de cárcel contra el futbolista Raúl Asencio si pide perdón por enseñar un vídeo sexual en el que aparecía una menor

La directora de la Guardia Civil niega haber intervenido en maniobras contra la UCO: “Jamás he participado en ninguna trama influenciada por la señora Leire Díez”

La Justicia absuelve a la hermana de la secretaria de Zapatero por supuesta inacción de su Ayuntamiento ante las denuncias vecinales por ruido en un restaurante

La Audiencia Nacional autoriza que Zapatero entre por la “puerta grande” de los jueces y no por la de visitantes para declarar como investigado

La mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso impide la votación para exigir a Pedro Sánchez que convoque elecciones: “Tienen miedo”

ECONOMÍA

Los filetes, el bacon y las chuletas veganas ‘desaparecen’ de la UE: Bruselas limita estos términos solo a alimentos de origen 100% animal

Los filetes, el bacon y las chuletas veganas ‘desaparecen’ de la UE: Bruselas limita estos términos solo a alimentos de origen 100% animal

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un alemán con prestaciones estatales y ahorro privado

España supera las previsiones de impacto y gasto económico tras la visita del papa: “Lo importante es que León XIV ha podido llegar al corazón”

El primer borrador del presupuesto europeo divide a la UE: la reducción del gasto y la desinversión de la PAC en el centro del debate

El absentismo dispara los costes en la construcción: 14 jornadas perdidas al año por trabajador y un impacto económico de 3.500 M€

DEPORTES

El doblete de Haaland ante Irak en el Mundial 2026, en vídeo: Østigård y Hussein también anotaron en la victoria nórdica por 1-4

El doblete de Haaland ante Irak en el Mundial 2026, en vídeo: Østigård y Hussein también anotaron en la victoria nórdica por 1-4

El golazo de Mbappé en la victoria de Francia ante Senegal, en vídeo: Olise, Barcola y Mbaye marcan la diferencia en su debut en el Mundial 2026

Hervé Renard, el entrenador que no consigue encajar en ninguna selección: de Arabia Saudí a Zambia, Costa de Marfil o Marruecos

La Fiscalía está dispuesta a retirar la petición de cárcel contra el futbolista Raúl Asencio si pide perdón por enseñar un vídeo sexual en el que aparecía una menor

Problemas para Inglaterra: Tino Livramento se lesiona y dice adiós al Mundial 2026 justo antes del debut