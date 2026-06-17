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La astrofísica Montserrat Villar pide redescubrir la visión de los eclipses en la historia

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Laredo (Cantabria), 17 jun (EFE).- La astrofísica Montserrat Villar ha destacado la excepcionalidad del eclipse total de sol del 12 de agosto que podrá contemplarse desde España y una oportunidad, ha dicho, para disfrutar de un fenómeno único y comprender cómo fue vivido e interpretado a lo largo de la historia.

Villar lo ha señalado así en la conferencia inaugural, titulada "Cuando la oscuridad cubrió toda la tierra", de la 41 edición de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria (UC) que ha tenido lugar este miércoles en la iglesia Santa María de Laredo.

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Durante su intervención, Villar ha invitado a imaginar a los habitantes de la Edad Media viendo cómo, en pleno día, el sol empieza a perder su brillo, cambia de forma y parece que se hace de noche, una experiencia que generaba miedo y desconcierto.

"Era un evento terrorífico que inspiraba pedir la misericordia de Dios", ha afirmado la astrofísica aludiendo a crónicas en las que los eclipses aparecen junto a guerras, tormentas o catástrofes, interpretados como presagios.

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Villar ha subrayado, sin embargo, que ya existían contextos donde se comprendía el mecanismo astronómico de los eclipses.

Monasterios, universidades y observadores del cielo estudiaban los movimientos del sol y la luna, aunque para gran parte de la población seguían siendo sucesos difíciles de comprender.

Y ha explicado que un eclipse solar se produce cuando la luna se interpone entre la tierra y el sol, proyectando su sombra sobre una parte del planeta y quienes se encuentren dentro de la franja de totalidad podrán ver cómo el sol queda completamente oculto durante unos instantes.

Sobre el eclipse del próximo 12 de agosto, Villar ha resaltado que España será uno de los últimos lugares habitados del mundo con acceso relativamente fácil desde donde podrá contemplarse en su totalidad.

"Tendremos el privilegio y la suerte de disfrutar de este espectáculo", ha manifestado Villar a la vez que ha animado a la ciudadanía a prepararse para una cita astronómica que no se repetirá con frecuencia.EFE

ca/fb/icn

(Foto)(Vídeo)

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