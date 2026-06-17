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La arquitectura y los cuerpos de La Habana dialogan en las fotografías de Valery Katsuba

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Málaga, 17 jun (EFE).- El artista bielorruso Valery Katsuba pone en diálogo la arquitectura y los cuerpos de La Habana (Cuba) en algunas de las fotografías que se muestran en su exposición 'Realismo romántico II', que se inaugura este miércoles en el Museo Ruso de Málaga.

"Cuando estuve en Cuba, fui paseando por el barrio de El Vedado, en La Habana, y por sus calles observaba su arquitectura decadente. De repente, vi una villa tan hermosa como si estuviera hecha para hacerle fotos, y los obreros que había también parecía que estaban allí para hacerles fotos", ha explicado Katsuba en la presentación.

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Ha asegurado que le "encantó" trabajar con los cubanos por ser "tan naturales y tan flexibles al posar", y todo ello se mezcló "con la luz del Caribe".

"Fui a trabajar a Cuba porque sabía que los cubanos eran una gente muy talentosa", ha señalado el artista, que en otro de los apartados de la exposición de Málaga presenta a nivel mundial la serie 'En el aire: obreros y gimnastas'.

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"Desde hace años, seguía haciendo fotos de gimnastas y, en paralelo, también de obreros, pero no veía ninguna conexión entre ellos, hasta que el comisario de la exposición, Sebastià Mascaró, sí vio esa conexión".

Según Katsuba, a obreros y gimnastas "les conecta el cuerpo en esfuerzo, pero también la dedicación y el amor por su trabajo".

El tercer apartado de la exposición es 'Las cuatro estaciones. Mis amigos', vinculada al entorno más íntimo del artista, quien retrata a sus amistades y, en ocasiones, paisajes deshabitados ligados a su memoria personal.

Mascaró ha explicado que las obras dedicadas a Cuba suponen "una continuidad de la tradición académica característica" de Katsuba, con unas obras en las que prima "el equilibrio, la armonía y la composición".

"En los viajes que hace como un cartógrafo emocional, Katsuba absorbe el clima y la identidad del sitio adonde va y usa sus herramientas y códigos, pero los transforma con un lenguaje contemporáneo", según el comisario, que ha añadido que "las arquitecturas humanas dialogan con las arquitecturas clásicas como las del Gran Teatro de La Habana o la Universidad". EFE

(Foto)

(foto) (vídeo)

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