Espana agencias

Ghana se fija en los detalles

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Toronto (Canadá), 16 jun (EFE).- Ghana afronta las últimas horas antes de su debut mundialista contra Panamá con ilusión, a pesar de la controvertida ausencia de una de sus figuras, Thomas Partey, y convencida de que deberá cuidar los detalles, como explicó el jugador Iñaki Williams.

El encuentro, correspondiente al Grupo L del Mundial 2026, se jugará este miércoles en el Toronto Stadium y aparece como una cita importante para las dos selecciones antes de medirse posteriormente a Inglaterra y Croacia, los dos grandes favoritos del grupo.

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Poco antes del último entrenamiento en Toronto de las Estrellas Negras, como se apoda al equipo ghanés, el debut en el Mundial 2026 se vive como una mezcla de responsabilidad y sueño cumplido.

El delantero Iñaki Williams, nacido en Bilbao y emblema del Athletic Club, advirtió, en respuesta a una pregunta de EFE, de que el estreno exigirá la máxima concentración.

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“Hay que entrar en los partidos muy vivos, los detalles marcan la diferencia y esperamos mantener nuestra portería a cero porque los detalles son los que marcan”, señaló Williams, que también explicó que mantiene contacto diario con su hermano Nico, internacional español: “Sí, hombre, claro, todos los días nos hablamos”, explicó con una sonrisa.

Kwasi Sibo, centrocampista del Real Oviedo, definió el partido del miércoles como un sueño hecho realidad.

“Siempre, desde que era pequeño, he apoyado a mi país; disfrutaba cuando Ghana tenía partidos. Ahora es un momento de ensueño. Es un sueño que se ha hecho realidad porque mañana voy a salir al campo y a representar a mi país. Toda mi familia y mis amigos están muy orgullosos. Es un momento muy bonito para mí y para mi familia”, afirmó.

Tras pasar por el fútbol español en clubes como Ibiza, Betis Deportivo, Amorebieta y Oviedo, el centrocampista llega al Mundial con experiencia competitiva en un contexto que conoce bien por idioma y estilo.

También Brandon Thomas-Asante, delantero del Coventry City inglés, por su parte, también destacó la magnitud de la ocasión.

“Estamos muy emocionados. Es una oportunidad muy grande para todo el mundo de poder jugar en una ocasión tan importante. Solo podemos dar lo mejor de nosotros mismos, pero ojalá que podamos ganar”, dijo.

Ghana buscará arrancar con una victoria pese al golpe que supone la baja del jugador del Villaeral español, Thomas Partey, a quien las autoridades canadienses denegaron la entrada en el país por su situación judicial en el Reino Unido, donde afronta cargos por violación y agresión sexual, que él niega.

Por su parte, Panamá intentará lograr el primer triunfo mundialista de su historia. EFE

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