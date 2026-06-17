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García-Page admite sentir "dolores emocionales" por la declaración de Zapatero

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Toledo, 17 jun (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha admitido sentir "dolores emocionales" en el día de la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional.

Así se ha expresado el líder de los socialistas castellanomanchegos durante su intervención en la inauguración del nuevo Airbus Digital Campus, en Albacete, donde ha señalado tener "dolores que no son solo de cabeza" en este día.

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Aunque no ha nombrado de forma directa a Zapatero, sí se ha referido a la decisión de implantar en Albacete la planta de helicópteros Eurocopter, un proyecto que se impulsó durante el primer mandato del exdirigente socialista.

"El dolor que hoy tenemos muchos, por lo menos si nos guiamos por la buena fe, contrasta con el hecho de que la política puede dar para los comportamientos más detestables y a veces incluso con las mismas personas para las decisiones más grandes, por ejemplo, traer Eurocopter a Albacete", ha dicho. EFE

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