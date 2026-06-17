Finalizadas cuatro actuaciones del plan de recuperación de cauces y arroyos de Doñana

Sevilla, 17 jun (EFE).- El plan del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para la recuperación hidrológica de cauces y arroyos en el entorno de Doñana afronta el segundo semestre de 2026 con cuatro de sus actuaciones finalizadas y más del 60 % de su presupuesto movilizado.

La nueva comisionada del Ciclo del Agua y la Restauración de Ecosistemas, Laura Martín, ha presidido la reunión de seguimiento del Grupo de Trabajo Técnico del Marco de Actuaciones para Doñana en la sede de la Fundación Biodiversidad en Sevilla, según ha informado el Miteco.

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"Nuestro objetivo no es gestionar el deterioro de Doñana, sino revertirlo de forma definitiva", ha aseverado Martín.

El Marco para Doñana del Miteco en su ámbito medioambiental tiene en marcha ya 44 de sus 55 medidas, lo que supone que, en la actualidad, este plan del Gobierno central ha iniciado el 83 % de las mismas.

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Más del 60 % de los 348 millones de euros de la inversión inicial de este plan está movilizada.

La finalización de las obras de restauración en más de 932 hectáreas del sector oeste de la finca de Los Mimbrales, en Almonte (Huelva), es "inminente", con un presupuesto de más de seis millones de euros financiados con fondos Next Generation EU.

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La intervención para renaturalizar los meandros de Quintanilla y El Capitán del Paraje Natural Brazo del Este, en la provincia de Sevilla, comenzó el pasado abril con un presupuesto de 791.000 euros.

El Miteco ha subrayado el arranque de nuevas intervenciones impulsadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con un presupuesto de licitación superior a los dos millones de euros, como la segunda fase de recuperación hidrológica del Arroyo El Partido, en su afluente por la margen izquierda del arroyo de La Rocina.

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Estos trabajos se centran en el tramo bajo de El Partido, hasta el puente del Ajolí, en el término municipal de Almonte (Huelva).

Uno de los objetivos fundamentales de este proyecto es la reducción del riesgo de inundación en el entorno urbano de la aldea de El Rocío. EFE

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