El profesor Millán Aguilar, nuevo jefe de Control de Dopaje de la Celad

Madrid, 17 jun (EFE).- El Consejo Rector de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (Celad) ha nombrado al profesor Millán Aguilar nuevo jefe del departamento de Control de Dopaje en sustitución de David Cano, quien ha ocupado el cargo desde enero del pasado año.

El cese de Cano se ha acordado por "mutuo acuerdo", según informa en un comunicado la Celad, quien le ha agradecido "el trabajo desempeñado, su dedicación y su contribución al desarrollo de las actividades de control de dopaje" llevadas a cabo por el organismo encargado de elaborar y ejecutar las políticas de lucha contra el dopaje.

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En la reunión celebrada este miércoles de forma presencial y telemática, el Consejo Rector ha formalizado el nombramiento de Aguilar como nuevo responsable de Control de Dopaje.

Aguilar es profesor universitario e investigador especializado en la lucha contra el dopaje en la Universidad Francisco de Vitoria y es doctor en Ciencias de la Salud por la Universidad Camilo José Cela con una tesis doctoral centrada en el control antidopaje y la suplementación deportiva.

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En la sesión, el Consejo Rector aprobó la memoria anual de 2025, en la que se recogen las principales actuaciones de la agencia en materia de control de dopaje, prevención, cooperación institucional, actividad internacional y gestión de resultados.

Como ya dio a conocer la Celad el pasado 23 de enero, llevó a cabo 4.091 controles y 5.007 muestras el pasado año, tanto en competición como fuera de ella, lo que supone el mayor nivel de actividad de control de la historia reciente del centro.

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También desarrolló 87 acciones formativas en las que participaron 2.741 deportistas. EFE