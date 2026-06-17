Espana agencias

El Mundial bate récords de audiencia en los tres países anfitriones

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 17 jun (EFE).- La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha batido récords de audiencia televisiva en sus tres países anfitriones, después de que más de 54 millones de espectadores siguieran en Estados Unidos, México y Canadá los partidos inaugurales de sus respectivas selecciones, según los datos difundidos este miércoles por el organismo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó las cifras de "momento verdaderamente histórico" y destacó que el estreno de Estados Unidos ante Paraguay se convirtió en el encuentro mundialista más visto jamás emitido en el país.

PUBLICIDAD

Infantino añadió que los datos reflejan la importancia del torneo para el continente y recordó que el éxito también se vive en las gradas. "No se reduce a números; se trata de millones de personas que se unen gracias al fútbol", manifestó el máximo responsable del organismo.

Estados Unidos firmó su mayor audiencia televisiva en la historia de la competición. La victoria ante Paraguay reunió a 27,5 millones de espectadores entre las cadenas FOX y Telemundo, en la que fue la emisión en inglés más vista del país y, también, el duelo más reproducido en ese idioma en toda la historia del Mundial.

PUBLICIDAD

El triunfo de México frente a Sudáfrica registró una media de 23,4 millones de espectadores, el partido más visto en el país en lo que va de siglo, con una cuota de pantalla del 72,1 %. El encuentro sumó además unos 20 millones de telespectadores en Estados Unidos y marcó un récord para Telemundo.

El estreno de Canadá ante Bosnia y Herzegovina completó el balance con una media de 3,1 millones de espectadores entre las emisoras de habla inglesa y francesa.

El torneo también ha alcanzado el millón de aficionados en los estadios en sus primeros cinco días, con un 99,5 % de aforo medio y unos 63.000 espectadores por encuentro. "¡Un millón de fans en los estadios!", celebró Infantino en sus redes sociales junto al seguidor que compró la entrada que marcó esa cifra.

Con el nuevo formato de 48 selecciones y 104 partidos, el Mundial aspira a superar el récord histórico de asistencia, los 3,5 millones de espectadores que se registraron en Estados Unidos en 1994, y podría llegar hasta los 6,5 millones de aficionados. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Carboneras (Almería) deja sobre la mesa la anulación de la licencia de El Algarrobico

Infobae

El duelo por la ELA y el valor de pedir ayuda: la historia de una familia que donó vida

Infobae

Bolaños advierte a PP y Vox que sus pactos irán de los boletines autonómicos a la papelera

Infobae

Yolanda Díaz dice que al PP "le importa un rábano la corrupción"

Infobae

Detenido en Castellón un ciudadano francés reclamado en su país por un asesinato

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Declaración de Zapatero por el caso plus Ultra, en directo | El expresidente responderá al juez y a su abogado, pero no a la fiscal Anticorrupción

Declaración de Zapatero por el caso plus Ultra, en directo | El expresidente responderá al juez y a su abogado, pero no a la fiscal Anticorrupción

Un sefardí logra que el Tribunal Supremo admita a trámite un recurso de casación para que le concedan la nacionalidad española: le fue denegada aunque cumplía todos los requisitos

Feijóo carga contra Pedro Sánchez en una sesión de control marcada por el juicio a Zapatero: “Es el presidente con más sospechas de corrupción”

El abogado de Zapatero, una elección nada casual: Moreno Catena, un catedrático de Derecho Procesal contratado para desactivar el ‘caso Plus Ultra’

La Audiencia de Lleida retira el uso de la vivienda familiar a una madre por convivir con una nueva pareja y eleva la pensión de alimentos a favor de la hija

ECONOMÍA

Sánchez anuncia para el 30 de junio un nuevo paquete anticrisis por la guerra de Irán con ayudas para familias y empresas

Sánchez anuncia para el 30 de junio un nuevo paquete anticrisis por la guerra de Irán con ayudas para familias y empresas

El Gobierno aprueba un proyecto de ley para simplificar el IVA del comercio digital en países de la UE: en qué consiste y cuáles son las claves

Inditex pacta una subida salarial de un 12% en tres años para sus empleados en España

El hombre de 104 años que ha llevado su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos: reclama 43.200 euros por dos años de trabajo forzoso en la Alemania nazi

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 17 de junio

DEPORTES

Austria resiste ante el valiente debut de Jordania y se impone con dos goles de ventaja en un partido marcado por el VAR: vídeo resumen y goles

Austria resiste ante el valiente debut de Jordania y se impone con dos goles de ventaja en un partido marcado por el VAR: vídeo resumen y goles

Argentina vence a Argelia y Messi se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales: vídeo del resumen y los goles

El doblete de Haaland ante Irak en el Mundial 2026, en vídeo: Østigård y Hussein también anotaron en la victoria nórdica por 1-4

El golazo de Mbappé en la victoria de Francia ante Senegal, en vídeo: Olise, Barcola y Mbaye marcan la diferencia en su debut en el Mundial 2026

Hervé Renard, el entrenador que no consigue encajar en ninguna selección: de Arabia Saudí a Zambia, Costa de Marfil o Marruecos