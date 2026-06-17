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El Instituto de Ciberseguridad alerta de la infección de virus en televisores inteligentes

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Logroño, 17 jun (EFE).- El director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), Félix Antonio Barrio, ha dicho este miércoles a EFE que siguen existiendo las infecciones de equipos a través de virus maliciosos, también en los televisores inteligentes, por lo que ha pedido a los ciudadanos "extremar la precaución y actualizar el 'software' de los dispositivos".

Barrio ha intervenido en Logroño en el curso de la Guardia Civil 'Innovación y transformación digital cibersegura', que se desarrolla en la Universidad de La Rioja (UR).

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Ha precisado que, durante el año pasado, el INCIBE gestionó 122.000 incidentes de ciberseguridad denunciados y recibió 146.000 llamadas de ciudadanos que habían sido víctimas de ciberataques o habían sufrido algún intento de engaño.

La mitad de todas esas intervenciones fueron principalmente por fraude en internet, ha subrayado, ya que, a través de cualquier dispositivo conectado a la red, los malhechores pueden acceder a robar contraseñas, datos bancarios e información de tiendas.

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Los ciberdelincuentes también pueden hacer un seguimiento de la navegación y, a partir de ahí, con las herramientas de inteligencia artificial (IA) pueden hacer después sus intentos de engaño o de extorsión, ha alertado.

Este experto ha reconocido que la IA tiene muchas ventajas para la vida cotidiana de las familias y las empresas, pero también está siendo utilizada por "desaprensivos", que la usan básicamente para generar campañas de fraude, secuestro de equipos y, en el caso de los menores, suplantación de imágenes con supuestos de extorsión de tipo sexual.

En este sentido, ha subrayado que en el último año se han duplicado el número de incidentes respecto a 2024 derivados de este tipo de usos de la IA, por lo que ha abogado por conseguir una mayor concienciación social para prevenir estos delitos.

Barrio ha recordado que el número 017, que se puso en marcha haca casi seis años, ha servido para generar más concienciación y facilitar los canales de denuncia.

Actualmente, el INCIBE atiende unas 12.000 llamadas al mes de personas que quieren consultar un posible fraude o resolver dudas para evitar un engaño.

Para aumentar la ciberseguridad de la población, este experto ha recomendado regular los escenarios en los que se puede exponer a riesgo a los colectivos más vulnerables, como los menores; y limitar el uso de telefonía combinada con mensajes, conocido como 'vishing'.

Esto es una estafa telefónica en la que los ciberdelincuentes suplantan la identidad de una empresa, banco u organización de confianza para engañar al usuario y robar su información personal, claves o dinero. EFE

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