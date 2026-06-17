Espana agencias

El debut de EE.UU. en el Mundial, el partido de fútbol más visto de siempre en el país

Guardar
Google icon

Houston (EE.UU.), 16 jun (EFE).- El triunfo por 4-1 de Estados Unidos en su estreno mundialista contra Paraguay fue el partido de fútbol más visto de siempre en el país norteamericano y más de 54 millones de personas, entre Canadá, México y Estados Unidos, siguieron sus respectivas ceremonias de apertura, según informó este martes la FIFA.

En total, 27.5 millones de telespectadores estadounidenses siguieron la victoria de Estados Unidos contra Paraguay.

"Estas cifras lo dicen todo sobre lo que este torneo significa para estos países, para este continente y para todo el mundo. Sin embargo, no se trata solo de números: se trata de millones de personas de todos los rincones del planeta que se unen a través del fútbol. La atmósfera, la energía y la pasión que siento en estos países anfitriones es algo increíblemente especial", escribió el presidente de FIFA, Gianni Infantino, en su cuenta de Instagram.

PUBLICIDAD

"Los aficionados en los estadios llenos, quienes lo ven desde casa y quienes celebran en las calles forman parte de algo único", añadió.

La FIFA informó, además, de que una audiencia media de 23,4 millones de espectadores convirtió el partido inaugural de México en el Mundial en el encuentro del Tri más visto del siglo XXI en el país. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Unos 3.000 aficionados colombianos se concentran zonas emblemáticas de Ciudad de México

Infobae

Ghana se fija en los detalles

Infobae

Las Finales de la NBA entre Knicks y Spurs fueron las más vistas desde 1998

Infobae

Messi: "Estoy feliz, el vestuario está unido y fuerte"

Infobae

Zapatero, primer expresidente imputado, declara ante el juez por sus influencias y joyas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Es el primero que va a querer explicarlo”: en el PSOE confían que Zapatero conteste “a todo” para rebajar la tensión con los socios en el Gobierno

“Es el primero que va a querer explicarlo”: en el PSOE confían que Zapatero conteste “a todo” para rebajar la tensión con los socios en el Gobierno

Zapatero, de comparecencias periódicas a prisión provisional: qué le espera al expresidente cuando termine su declaración ante el juez Calama

El abogado de Zapatero, una elección nada casual: Moreno Catena, un catedrático de Derecho Procesal contratado para desactivar el ‘caso Plus Ultra’

La Fiscalía está dispuesta a retirar la petición de cárcel contra el futbolista Raúl Asencio si pide perdón por enseñar un vídeo sexual en el que aparecía una menor

La directora de la Guardia Civil niega haber intervenido en maniobras contra la UCO: “Jamás he participado en ninguna trama influenciada por la señora Leire Díez”

ECONOMÍA

La paz entre EEUU e Irán anticipa una bajada de precios: gasolina, gasoil, alimentos e hipotecas podrían abaratarse, pero a ritmo lento

La paz entre EEUU e Irán anticipa una bajada de precios: gasolina, gasoil, alimentos e hipotecas podrían abaratarse, pero a ritmo lento

Los filetes, el bacon y las chuletas veganas ‘desaparecen’ de la UE: Bruselas limita estos términos solo a alimentos de origen 100% animal

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un alemán con prestaciones estatales y ahorro privado

España supera las previsiones de impacto y gasto económico tras la visita del papa: “Lo importante es que León XIV ha podido llegar al corazón”

El primer borrador del presupuesto europeo divide a la UE: la reducción del gasto y la desinversión de la PAC en el centro del debate

DEPORTES

Argentina vence a Argelia y Messi se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales: vídeo del resumen y los goles

Argentina vence a Argelia y Messi se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales: vídeo del resumen y los goles

El doblete de Haaland ante Irak en el Mundial 2026, en vídeo: Østigård y Hussein también anotaron en la victoria nórdica por 1-4

El golazo de Mbappé en la victoria de Francia ante Senegal, en vídeo: Olise, Barcola y Mbaye marcan la diferencia en su debut en el Mundial 2026

Hervé Renard, el entrenador que no consigue encajar en ninguna selección: de Arabia Saudí a Zambia, Costa de Marfil o Marruecos

La Fiscalía está dispuesta a retirar la petición de cárcel contra el futbolista Raúl Asencio si pide perdón por enseñar un vídeo sexual en el que aparecía una menor