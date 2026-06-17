El 2025 fue un año "más lluvioso de lo normal" en España, destaca la Aemet

Madrid, 17 jun (EFE).- El 2025 fue un año "más lluvioso de lo normal" en España, con lluvias acumuladas que supusieron el 109 % del valor normal y donde la primera dana nombrada, Alice, dejó uno de los episodios más adversos, según destaca el Informe del Estado del Clima en este país.

En una rueda de prensa virtual para presentar este miércoles ese documento, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología -Aemet-, Rubén Del Campo, ha destacado además que 2025 fue el "tercer año más cálido" de la serie histórica, en el que la temperatura media aumentó 1,75 grados desde 1961 hasta 2025.

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En cuanto a las precipitaciones, del texto se desprende que durante esos 12 meses las lluvias acumuladas en el conjunto de España representaron el 109 % del valor normal de la lluvia, "lo que le confiere el carácter de año húmedo".

El portavoz ha precisado que el pasado año "llovió un 9 % más de lo que suele llover" y ha observado que ha pasado "más de una década en la que no ha habido 2 años consecutivos de carácter húmedo", por 2024 y 2025.

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Otros datos destacados apuntan a que la primavera fue "la quinta más lluviosa de nuestra serie histórica desde 1961" al tiempo que las otras tres estaciones fueron "más secas de lo normal".

"El año fue más lluvioso de lo habitual, pero las precipitaciones quedaron concentradas sobre todo en marzo, finales de abril y mayo", ha puntualizado.

Con respecto a episodios de lluvias adversas, "el más significativo fue el que tuvo lugar a mediados de octubre y que estuvo asociado a la dana Alice", registrada a mediados de octubre de 2025, que "tuvo mucho impacto en una zona del Delta del Ebro, donde se produjeron lluvias torrenciales que derivaron en en inundaciones importantes".

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En cuanto a las temperaturas, 2025 fue el "tercer año más cálido de la serie histórica" -empatado con 2024-, tras 2022 y 2023 y se "confirma la tendencia de años anteriores".

"Es significativo que los cuatro años con mayor temperatura media en España de toda la serie sean los cuatro últimos y ha habido un salto desde el año 2022 claramente" registrándose en los últimos cuatro "un carácter extremadamente cálido", ha dicho.

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Según ha remarcado, "la tendencia es inequívoca y desde el año 1961, que es cuando empieza la serie, hasta el 2025, en estos 65 años, la temperatura media de España ha aumentado 1,75°".

El informe recoge que en 2025 se registraron 25 récords de días cálidos y ninguno de días fríos, mientras que en los últimos diez años, entre 2016 y 2025, se detectaron 221 récords de días cálidos y 7 de días fríos. Eso quiere decir, según Del Campo, que "en los últimos 10 año por cada récord frío que ha habido, ha habido más de 30 récords, así que la diferencia es abrumadora".

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El documento remarca también el "calentamiento significativo" experimentado por el agua del mar, donde la temperatura media en las zonas circundantes a España fue de 20,1 grados, "la tercera vez en la que se alcanzan o superan los 20° de temperatura media y las tres veces ha sido en los últimos 3 años, 23,24 y 25".

Sobre este punto, señala que 2025 fue el segundo año con las aguas más cálidas en este país, solo superado por 2023, mientras que en muchas zonas del Mediterráneo las temperaturas del agua del mar alcanzaron valores de récord.

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Del Campo ha advertido de las consecuencias de esta subida, ya que "unos mares más cálidos al final lo que hacen es aportar más energía al sistema climático y también aportan más vapor de agua a la atmósfera. Esto, en situaciones de lluvias intensas, puede potencialmente incrementar la intensidad de esas lluvias muy fuertes o torrenciales". EFE

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