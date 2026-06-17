Desarticulado en El Puerto (Cádiz) un punto de venta de droga con seis menores en riesgo

El Puerto de Santa María (Cádiz), 17 jun (EFE).- La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de drogas en una barriada de El Puerto de Santa María y ha detenido a una mujer de 34 años como presunta responsable de un delito contra la salud pública, en una operación en la que se ha detectado además una grave situación de riesgo para seis menores que convivían en el inmueble.

Según ha informado la Policía Nacional, la actuación se ha desarrollado tras una investigación que ha permitido confirmar la existencia de un activo punto de distribución de heroína y cocaína que generaba una elevada preocupación vecinal por el continuo trasiego de consumidores en la zona.

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Durante el dispositivo, los agentes localizaron en una vivienda diversas cantidades de cocaína y heroína preparadas para su distribución, así como útiles relacionados con su manipulación y consumo y dinero en efectivo presuntamente procedente de la actividad ilícita.

El inmueble presentaba además importantes medidas de seguridad para dificultar la intervención policial, con una puerta reforzada y sistemas de alerta ante la presencia de agentes en las inmediaciones.

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El hallazgo más relevante de la operación fue la presencia de seis menores de edad, entre ellos un bebé de ocho meses, que convivían en condiciones de extrema insalubridad, con acumulación de basura y enseres y un entorno de habitabilidad deficiente.

Los agentes constataron asimismo que las sustancias estupefacientes intervenidas se encontraban al alcance de los menores, lo que suponía un riesgo directo para su integridad y salud.

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Ante la situación detectada, los hechos fueron puestos en conocimiento de los servicios competentes para la adopción de medidas de protección.

La detenida, madre de los menores, habría continuado con la venta de droga tras el ingreso en prisión de su pareja, detenido el pasado año por hechos similares, según han señalado fuentes policiales. EFE

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