Espana agencias

Desarticulado en El Puerto (Cádiz) un punto de venta de droga con seis menores en riesgo

Guardar
Google icon

El Puerto de Santa María (Cádiz), 17 jun (EFE).- La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de drogas en una barriada de El Puerto de Santa María y ha detenido a una mujer de 34 años como presunta responsable de un delito contra la salud pública, en una operación en la que se ha detectado además una grave situación de riesgo para seis menores que convivían en el inmueble.

Según ha informado la Policía Nacional, la actuación se ha desarrollado tras una investigación que ha permitido confirmar la existencia de un activo punto de distribución de heroína y cocaína que generaba una elevada preocupación vecinal por el continuo trasiego de consumidores en la zona.

PUBLICIDAD

Durante el dispositivo, los agentes localizaron en una vivienda diversas cantidades de cocaína y heroína preparadas para su distribución, así como útiles relacionados con su manipulación y consumo y dinero en efectivo presuntamente procedente de la actividad ilícita.

El inmueble presentaba además importantes medidas de seguridad para dificultar la intervención policial, con una puerta reforzada y sistemas de alerta ante la presencia de agentes en las inmediaciones.

PUBLICIDAD

El hallazgo más relevante de la operación fue la presencia de seis menores de edad, entre ellos un bebé de ocho meses, que convivían en condiciones de extrema insalubridad, con acumulación de basura y enseres y un entorno de habitabilidad deficiente.

Los agentes constataron asimismo que las sustancias estupefacientes intervenidas se encontraban al alcance de los menores, lo que suponía un riesgo directo para su integridad y salud.

Ante la situación detectada, los hechos fueron puestos en conocimiento de los servicios competentes para la adopción de medidas de protección.

La detenida, madre de los menores, habría continuado con la venta de droga tras el ingreso en prisión de su pareja, detenido el pasado año por hechos similares, según han señalado fuentes policiales. EFE

fjs/fs/ram

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sumar ve insuficiente la declaración de Zapatero y demanda más explicaciones de quien fue "referente" progresista

Sumar ve insuficiente la declaración de Zapatero y demanda más explicaciones de quien fue "referente" progresista

Interior adquiere doce nuevas patrulleras para luchar contra el narcotráfico y pondrá barreras en el Guadalquivir

Interior adquiere doce nuevas patrulleras para luchar contra el narcotráfico y pondrá barreras en el Guadalquivir

Rufián espera que "lo evidente" para la gente "doblegue" a los aparatos de partidos de izquierda para un proyecto común

Rufián espera que "lo evidente" para la gente "doblegue" a los aparatos de partidos de izquierda para un proyecto común

El juez descarta imponer a Zapatero medidas tras su declaración: no ve riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas

El juez descarta imponer a Zapatero medidas tras su declaración: no ve riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas

Carpe viaja a Brno con "mucha confianza"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Calama rechaza las medidas cautelares y decide no retirar el pasaporte a Zapatero ni exigir su comparecencia cada 15 días

El juez Calama rechaza las medidas cautelares y decide no retirar el pasaporte a Zapatero ni exigir su comparecencia cada 15 días

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El juez Calama rechaza retirar el pasaporte al expresidente como pedía la Fiscalía

Qué es la “autorización universal voluntaria” que Zapatero ha entregado al juez Calama: una llave maestra para el secreto bancario, pero tiene trampa

La Fiscalía Anticorrupción pide al juez Calama que se le retire a Zapatero el pasaporte y que no pueda salir de España

Los socios de Gobierno ponen fecha a Sánchez y piden “contenido” a lo que queda de legislatura: “Estamos en el último largo de esta piscina”

ECONOMÍA

Que es una empresa ‘zombi’: más de 35.000 empresas en España sobreviven sin saldar nunca su deuda

Que es una empresa ‘zombi’: más de 35.000 empresas en España sobreviven sin saldar nunca su deuda

Juan Goñi, arquitecto: “Antes de reformar, escanea tu vivienda con un sistema 3D”

Los taxistas de la Comunidad Valenciana denuncian que Uber y Cabify competirán con menos obligaciones: el nuevo decreto que vuelve a enfrentar a VTC y taxi

El Gobierno invierte 719 millones en un centro avanzado de IA: cómo es el proyecto y qué empresas participan

Enrique Díaz, abogado: “Cuando te despiden, los primeros minutos cuentan más de lo que crees”

DEPORTES

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

El Real Madrid cumple su promesa y manda un informe sobre el caso Negreira a la UEFA

Las normas del Islam que llevan a la FIFA a impedir que las banderas de Arabia Saudí e Irak toquen el césped en el Mundial 2026

Poca visión, un cuerpo hinchado y curas diarias: el estado de Ilia Topuria 48 horas después de su combate en la Casa Blanca ante Justin Gaethje

A qué hora juega Inglaterra hoy contra Croacia y dónde ver el partido: la selección inglesa comienza su andadura en el Mundial 2026