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Colecciones Reales presenta una muestra de arte contemporáneo en un contexto histórico

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Madrid, 17 jun (EFE).- La Galería de las Colecciones Reales ha presentado este miércoles la tercera edición de ‘Alteraciones’, una exposición fotográfica que plantea una relectura de las colecciones reales a través del arte actual.

En esta ocasión ‘Alteraciones III. Historias, relatos y nuevas narrativas’ se compone de cuatro propuestas fotográficas contemporáneas a cargo de Bleda y Rosa, José Manuel Ballester, Teo Barba y Andrés Pachón.

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Dispersas por la Galería y en conexión con las piezas históricas, las fotografías contemporáneas dan “nueva voz” a las obras históricas creando un nuevo relato”, ha explicado el director de las Colecciones Reales, Víctor Cageao, en la presentación.

La muestra, que se celebra con motivo del tercer aniversario de la Galería, se podrá visitar hasta el 13 de septiembre.

“Cada edición de ‘Alteraciones’ demuestra que las Colecciones Reales no son un museo cerrado, sino un punto de partida para que los artistas de hoy planteen nuevas preguntas sobre nuestra historia y nuestra mirada”, ha dicho Cageao.

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Así, en la planta de los Austrias, los fotógrafos Bleda y Tosa presentan ‘Puente de Fierro. Villalar de los Comuneros, primavera de 1521’, una obra que pertenece a su serie ‘Campos de Batalla’, que les ha llevado a recorrer tierras en las que se lucharon grandes batallas y que hoy son espacios anodinos.

Lo que en 1521 fue el campo de batalla en el que el ejército realista del rey Carlos I derrotó a las tropas de los Comuneros y marcó el fin de la revuelta castellana, es hoy un gran campo de trigo a las afueras del pueblo vallisoletano.

Algo más allá, en la misma planta, el fotógrafo José Manuel Ballester presenta ‘El jardín deshabitado’ que despoja de figuras el mundo imaginado por El Bosco en ‘El jardín de las delicias’ y deja al descubierto un jardín suspendido y silencioso donde emergen la geometría y la base de la composición original.

En la planta de los Borbones, se puede contemplar un mosaico de fotografías del Real Sitio de la Granja de San Ildefonso en invierno, con un marcado aire de irrealidad que le otorga a los jardines y fuentes el ocre de los parterres mudando la hoja y la veladura de las estatuas para protegerlas de las heladas y la nieve.

Son obra del artista Teo Barba para su serie ‘Real. De los Sitios Reales y los Reales Sitios’.

Completa la exposición la obra ‘Tropologías’ de Andrés Pachón, que interviene las fotografías conservadas en el Museo Antropológico para desvelar el engaño de su aparente naturalidad.

Así Barba parte de imágenes antropológicas y etnográficas del siglo XIX para revelar que no estaban tomadas en lugares exóticos sino ante una escenografía creada en el estudio madrileño de Fernando Debas en 1887. EFE

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