Espana agencias

Carboneras (Almería) deja sobre la mesa la anulación de licencia de El Algarrobico

Guardar
Google icon

Almería, 17 jun (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) no ha aprobado finalmente este miércoles la nulidad de la licencia del hotel construido por Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, después de que una mayoría de ediles haya votado por dejar el punto sobre la mesa.

Ha sido a instancias del concejal no adscrito Felipe Cayuela, quien fue alcalde por el PP hasta que una moción de censura llevó a la alcaldía a Salvador Hernández (Cs), y que ha propuesto no votar la nulidad hasta contar con más información y hacerlo en una próxima sesión plenaria. EFE

PUBLICIDAD

mma/fs/mac

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Confirman la muerte de un migrante tras discutir con otros dos en la travesía a Canarias

Infobae

Austria mira a Argentina tras un partido "extremadamente duro" con Jordania

Infobae

El Mundial bate récords de audiencia en los tres países anfitriones

Infobae

Feijóo llama "cobarde" a Sánchez por "amordazar" al Parlamento y el presidente reitera que las elecciones serán en 2027

Feijóo llama "cobarde" a Sánchez por "amordazar" al Parlamento y el presidente reitera que las elecciones serán en 2027

Santa Bárbara recurre ante la Audiencia Nacional los programas de artillería adjudicados a Indra-EM&E

Santa Bárbara recurre ante la Audiencia Nacional los programas de artillería adjudicados a Indra-EM&E
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un sefardí logra que el Tribunal Supremo admita a trámite un recurso de casación para que le concedan la nacionalidad española: le fue denegada aunque cumplía todos los requisitos

Un sefardí logra que el Tribunal Supremo admita a trámite un recurso de casación para que le concedan la nacionalidad española: le fue denegada aunque cumplía todos los requisitos

La declaración de Zapatero, en directo | El expresidente responderá al juez y a su abogado, pero no a la fiscal Anticorrupción

Feijóo carga contra Pedro Sánchez en una sesión de control marcada por el juicio a Zapatero: “Es el presidente con más sospechas de corrupción”

El abogado de Zapatero, una elección nada casual: Moreno Catena, un catedrático de Derecho Procesal contratado para desactivar el ‘caso Plus Ultra’

La Audiencia de Lleida retira el uso de la vivienda familiar a una madre por convivir con una nueva pareja y eleva la pensión de alimentos a favor de la hija

ECONOMÍA

El Gobierno aprueba un proyecto de ley para simplificar el IVA del comercio digital en países de la UE: en qué consiste y cuáles son las claves

El Gobierno aprueba un proyecto de ley para simplificar el IVA del comercio digital en países de la UE: en qué consiste y cuáles son las claves

Inditex pacta una subida salarial de un 12% en tres años para sus empleados en España

El hombre de 104 años que ha llevado su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos: reclama 43.200 euros por dos años de trabajo forzoso en la Alemania nazi

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 17 de junio

La paz entre EEUU e Irán anticipa una bajada de precios: gasolina, gasoil, alimentos e hipotecas podrían abaratarse, pero a ritmo lento

DEPORTES

Austria resiste ante el valiente debut de Jordania y se impone con dos goles de ventaja en un partido marcado por el VAR: vídeo resumen y goles

Austria resiste ante el valiente debut de Jordania y se impone con dos goles de ventaja en un partido marcado por el VAR: vídeo resumen y goles

Argentina vence a Argelia y Messi se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales: vídeo del resumen y los goles

El doblete de Haaland ante Irak en el Mundial 2026, en vídeo: Østigård y Hussein también anotaron en la victoria nórdica por 1-4

El golazo de Mbappé en la victoria de Francia ante Senegal, en vídeo: Olise, Barcola y Mbaye marcan la diferencia en su debut en el Mundial 2026

Hervé Renard, el entrenador que no consigue encajar en ninguna selección: de Arabia Saudí a Zambia, Costa de Marfil o Marruecos