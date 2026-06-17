Carboneras (Almería) deja sobre la mesa la anulación de licencia de El Algarrobico

Almería, 17 jun (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) no ha aprobado finalmente este miércoles la nulidad de la licencia del hotel construido por Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, después de que una mayoría de ediles haya votado por dejar el punto sobre la mesa.
Ha sido a instancias del concejal no adscrito Felipe Cayuela, quien fue alcalde por el PP hasta que una moción de censura llevó a la alcaldía a Salvador Hernández (Cs), y que ha propuesto no votar la nulidad hasta contar con más información y hacerlo en una próxima sesión plenaria. EFE
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