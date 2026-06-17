En 50 años el 31 % de los españoles tendrá más de 65 años y el 40,4 % habrá nacido fuera

Madrid, 17 jun (EFE).- Dentro de 50 años el 30,9 % de las personas residentes en España, que serán unos 53 millones, tendrán 65 años o más y el 40,4 % habrá nacido fuera, según la proyección de población hasta 2076 publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El INE, que avisa de que sus proyecciones no son una predicción sino que muestran la evolución que seguiría la población de España en caso de mantenerse las tendencias demográficas actuales -y, por tanto, habla siempre en condicional-, apunta que el grueso del crecimiento se produciría en los próximos 15 años, con 4.251.150 habitantes más, un 8,6 %, hasta superar los 53,8 millones en 2041.

PUBLICIDAD

Avanza que el saldo vegetativo negativo durante todo el periodo sería superado por el saldo migratorio positivo en todos los años del período, lo que provocaría un aumento de población debido exclusivamente a la migración internacional.

Por eso, la población nacida en España disminuiría paulatinamente del actual 79,8 % del total al 59,6 % en 50 años. EFE