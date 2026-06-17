Espana agencias

En 50 años el 31 % de los españoles tendrá más de 65 años y el 40,4 % habrá nacido fuera

Guardar
Google icon

Madrid, 17 jun (EFE).- Dentro de 50 años el 30,9 % de las personas residentes en España, que serán unos 53 millones, tendrán 65 años o más y el 40,4 % habrá nacido fuera, según la proyección de población hasta 2076 publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El INE, que avisa de que sus proyecciones no son una predicción sino que muestran la evolución que seguiría la población de España en caso de mantenerse las tendencias demográficas actuales -y, por tanto, habla siempre en condicional-, apunta que el grueso del crecimiento se produciría en los próximos 15 años, con 4.251.150 habitantes más, un 8,6 %, hasta superar los 53,8 millones en 2041.

PUBLICIDAD

Avanza que el saldo vegetativo negativo durante todo el periodo sería superado por el saldo migratorio positivo en todos los años del período, lo que provocaría un aumento de población debido exclusivamente a la migración internacional.

Por eso, la población nacida en España disminuiría paulatinamente del actual 79,8 % del total al 59,6 % en 50 años. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El algoritmo que sustenta el mundo digital mantiene su robustez 25 años después

Infobae

Mónica García dice que la izquierda está "escandalizada" con Zapatero y exige explicaciones claras sobre sus joyas

Mónica García dice que la izquierda está "escandalizada" con Zapatero y exige explicaciones claras sobre sus joyas

En 50 años el 31 % de los españoles será mayor de 65 años y el 40,4 % habrá nacido fuera

Infobae

El Govern prevé activar la oficina para las selecciones catalanas después de verano

Infobae

Los padres de Diogo Jota acompañan a Portugal en su debut en el Mundial 2026

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Declaración de Zapatero por el caso plus Ultra, en directo | El expresidente niega haber influido en el rescate de la aerolínea Plus Ultra

Declaración de Zapatero por el caso plus Ultra, en directo | El expresidente niega haber influido en el rescate de la aerolínea Plus Ultra

Francia prepara los aviones A400M para que puedan lanzar drones, bombas y misiles con el sistema de misión paralela

Un sefardí logra que el Tribunal Supremo admita a trámite un recurso de casación para que le concedan la nacionalidad española: le fue denegada aunque cumplía todos los requisitos

Feijóo carga contra Pedro Sánchez en una sesión de control marcada por el juicio a Zapatero: “Es el presidente con más sospechas de corrupción”

El abogado de Zapatero, una elección nada casual: Moreno Catena, un catedrático de Derecho Procesal contratado para desactivar el ‘caso Plus Ultra’

ECONOMÍA

Los taxistas de la Comunidad Valenciana denuncian que Uber y Cabify competirán con menos obligaciones: el nuevo decreto que vuelve a enfrentar a VTC y taxi

Los taxistas de la Comunidad Valenciana denuncian que Uber y Cabify competirán con menos obligaciones: el nuevo decreto que vuelve a enfrentar a VTC y taxi

El Gobierno invierte 719 millones en un centro avanzado de IA: cómo es el proyecto y qué empresas participan

Enrique Díaz, abogado: “Cuando te despiden, los primeros minutos cuentan más de lo que crees”

Sánchez anuncia para el 30 de junio un nuevo paquete anticrisis por la guerra de Irán con ayudas para familias y empresas

El Gobierno aprueba un proyecto de ley para simplificar el IVA del comercio digital en países de la UE: en qué consiste y cuáles son las claves

DEPORTES

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

El Real Madrid hace oficial el fichaje de Bernardo Silva

Austria resiste ante el valiente debut de Jordania y se impone con dos goles de ventaja en un partido marcado por el VAR: vídeo resumen y goles

Argentina vence a Argelia y Messi se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales: vídeo del resumen y los goles

El doblete de Haaland ante Irak en el Mundial 2026, en vídeo: Østigård y Hussein también anotaron en la victoria nórdica por 1-4