4-2. Kane, Bellingham y Rashford golean a Croacia

Dallas (EE.UU.), 17 jun (EFE).- Los goles de Jude Bellingham y Marcus Rashford en la segunda parte premiaron este miércoles la superioridad de Inglaterra sobre Croacia (4-2), después del empate al descanso, tras dos tantos de Harry Kane, uno de Martin Baturina y otro de Petar Musa, en la primera jornada del grupo L del Mundial 2026. EFE
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