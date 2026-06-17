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4-2. Kane, Bellingham y Rashford golean a Croacia

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Dallas (EE.UU.), 17 jun (EFE).- Los goles de Jude Bellingham y Marcus Rashford en la segunda parte premiaron este miércoles la superioridad de Inglaterra sobre Croacia (4-2), después del empate al descanso, tras dos tantos de Harry Kane, uno de Martin Baturina y otro de Petar Musa, en la primera jornada del grupo L del Mundial 2026. EFE

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