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Tranquilidad y un desacierto “extraño”

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Óscar Maya Belchí

Chattanooga (EE.UU.) 16 jun (EFE).- La delegación española en el Mundial, jugadores y entrenador, transmiten tranquilidad tras debutar empatando a cero frente a Cabo Verde. Un tropiezo inesperado ante el que quieren rebajar las críticas. Su explicación, en un desacierto “extraño” de cara a puerta. En solo cinco de 42 partidos con Luis de la Fuente España no marcó gol.

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Veintisiete remates intentados de España ante Cabo Verde. Según datos de Opta, igualó su registro más alto en un Mundial, igualando un partido ante Paraguay en 1998 que finalizó, curiosamente, también con empate a cero.

De ellos, siete fueron a puerta. Sin acierto por parte de delanteros, centrocampistas ni defensas. Ferran Torres, con un remate al travesaño y otro entre los tres palos, Mikel Oyarzabal y Aymeric Laporte tuvieron las mejores opciones de hacer gol; pero se toparon con el héroe local: Josimar Dias ‘Vozinha’.

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No tuvo acierto España y acabó pinchando en su estreno en un Mundial que encaraba como favorita. Inesperado, sorprendente y con una explicación en la ineficacia ofensiva. O “finura”, para Mikel Oyarzabal y Unai Simón.

“Nos ha faltado finura de cara al gol, pero conocemos a nuestros compañeros y lo que ha pasado es extraño. Nos faltó un gol que hubiese cambiado todo”, analizó el portero.

Y los datos sustentan el análisis de Unai Simón. Desde que Luis de la Fuente se hizo cargo de la selección absoluta en diciembre de 2022, España solo ha finalizado un partido sin marcar en cinco ocasiones, de 42 encuentros. Y el último oficial, el 5 de septiembre de 2024, hace casi dos años.

Escocia, Colombia, Serbia, Irak y Cabo Verde, los rivales ante los que España no ha marcado. Ninguno de los grandes favoritos a los torneos continentales y a este Mundial.

El primero sin gol en Escocia, en el segundo partido de Luis de la Fuente en el cargo, acabó con una dolorosa derrota 2-0 de la que el equipo se repuso ganando la Liga de Naciones meses después.

Y el segundo partido sin marcar fue ante Colombia, en un amistoso en Inglaterra (0-1) que señala la última derrota de España. Desde entonces, 31 encuentros sin conocer la derrota, ya que ante Serbia, Egipto y Cabo Verde el marcador reflejó sendos empates a cero.

El balance global de España: 121 goles anotados en 42 partidos. Una media de 2,88 goles por encuentro. Eso sí, en los últimos cinco partidos, los de este 2026, ha estado por debajo de este número en tres de ellos: 3-0 ante Serbia, 0-0 ante Egipto, 1-1 contra Irak, 1-3 contra Perú y el 0-0 en el duelo ante Cabo Verde que supuso el debut del Mundial. En este lapso de tiempo, la media baja a 1,4 tantos por encuentro; con dos de ellos sin marcar.

Sin embargo, la confianza del grupo es total. Confía en que no marcar ante Cabo Verde es una anomalía y de las siete ocasiones, de repetirse ante Arabia Saudí, el resultado debería ser bien diferente.

Un segundo partido del Mundial ante la selección saudí en la que habrá cambios en ataque. Lamine Yamal opta a titular tras disputar 20 minutos ante Cabo Verde y la apuesta de Gavi de falso extremo izquierdo no se repetirá de cara a un choque clave en el devenir del Mundial.

Eso sí, con margen de error al estrenarse en esta edición de 2026 un formato nuevo en el que, además de las dos primeras selecciones de cada grupo, las ocho mejores terceras -de 12- también tienen un hueco en la nueva ronda eliminatoria de dieciseisavos.

Sin embargo, este escenario no pasa por la cabeza de unos futbolistas que transmiten tranquilidad a la afición y el entorno tras el tropiezo para arrancar el camino hacia su segunda estrella. EFE

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