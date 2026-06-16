Jabari Parker, pendiente de rescindir con el Partizan, quiere seguir en el Asisa Joventut

Badalona (Barcelona), 16 jun (EFE).- El ala-pívot estadounidense Jabari Parker, pendiente de rescindir su contrato con el Partizan de Belgrado, quiere seguir la próxima temporada en el Asisa Joventut, club en el que ha jugado como cedido en el tramo final de la presente temporada.

El todavía jugador de la Penya se encuentra en negociaciones con el Partizan para rescindir su elevado contrato, ya que el club serbio no cuenta con él para la próxima temporada.

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La dirección técnica del Asisa Joventut está pendiente de la situación de Parker, que ya ha comunicado que quiere continuar en el club catalán, pero las piezas del puzle son difíciles de encajar.

La Penya debe esperar a que el jugador acuerde la rescisión de su contrato, que irá ligada a una indemnización que se prevé que sea elevada.

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La decisión dependería del ala-pívot, pues si se rebaja notablemente la ficha, el club catalán le ofrecerá un contrato, según explicaron a EFE fuentes de la entidad.

Parker llegó a Badalona a finales del mes de febrero, y en el tramo final de campaña promedió 12,3 puntos y 4,6 rebotes. El estadounidense brilló en los 'play-off' de la Liga Endesa. Su aportación fue clave para que el Asisa Joventut llegara a semifinales.

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Por otro lado, según las mismas fuentes, no continuarán en el conjunto verdinegro sus dos compañeros de posición: los ala-pívots Henri Drell -finaliza contrato- y Miguel Allen, que negocia su salida para jugar en la liga universitaria de los Estados Unidos. EFE

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