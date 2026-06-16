El Dépor inicia mañana la consulta para el cambio de nombre

A Coruña, 16 jun (EFE).- El RC Deportivo inicia mañana, miércoles, una consulta vinculante para que las personas abonadas y socios amigo con derecho a participación decidan la denominación oficial de la entidad.

La iniciativa se enmarca dentro del proceso de actualización y ordenación administrativa y corporativa que la entidad presidida por Juan Carlos Escotet viene desarrollando coincidiendo con el contexto institucional de su 120º aniversario.

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La votación, que se hará mediante un sistema 'online' habilitado por el club, arrancará a las nueve de la mañana de este miércoles y finalizará a las 18.00 horas del domingo 21 de junio.

Las opciones sometidas a votación serán mantener la nomenclatura de "Real Club Deportivo de La Coruña" o adecuar el nombre de la entidad a la toponimia oficial de la ciudad, adoptando en este caso la denominación de "Real Club Deportivo de A Coruña" en castellano y "Real Club Deportivo da Coruña" en gallego.

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La decisión de llevar a cabo este proceso fue anunciada tras el diálogo mantenido entre los dirigentes del Dépor y representantes de la masa social, en el seno del I Foro Social celebrado recientemente. EFE

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