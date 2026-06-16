La Infantería de Marina española desembarca en EEUU para un adiestramiento

Cádiz, 16 jun (EFE).- El Grupo de Combate Expedicionario ‘Despliegue Atlántico 26’ de la Armada española ha arribado, tras dos semanas de travesía del Atlántico, a la costa este de EEUU, donde participará en un ejercicio de adiestramiento con las marinas estadounidense y francesa.

Antes de la participación en este ejercicio multinacional, denominado FLEETEX250, la Agrupación Reforzada de Desembarco del Tercio de la Armada (ARD), integrada por 700 infantes de marina con 75 vehículos, ha desembarcado en la base de Camp Lejeune, Carolina del Norte, para realizar durante diez días un exigente adiestramiento con los Marines estadounidenses y la Infantería de Marina francesa, según ha informado este martes la Armada.

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La inserción de la fuerza expedicionaria española dio comienzo el viernes 12 de junio, con la llegada a la playa de un equipo de reconocimiento.

Tras comprobar las condiciones para el desembarco, este se inició al día siguiente, mediante transporte en helicópteros y por superficie con las lanchas de desembarco anfibio de medios mecanizados del Grupo Naval de Playa, que trasladaron a los militares y materiales desde el Buque de Proyección Estratégica ‘Juan Carlos I’.

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Con el reembarque de la Fuerza de Desembarco en el Buque de Asalto Anfibio ‘Castilla’ y en el ‘Juan Carlos I’, dará comienzo el ejercicio multinacional FLEETEX250, que se desarrolla en el marco de las celebraciones por el 250 aniversario de la creación de los Estados Unidos y de su Marina.

El Grupo de Combate Expedicionario (GCE) ‘Despliegue Atlántico’, está compuesto por el Buque de Asalto Anfibio ‘Castilla’, como buque de mando, en el que se encuentra el Vicealmirante Comandante del Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad (CGMAD) y del Spanish Maritime Forces Headquarters (SPMARFOR).

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El Buque de Proyección Estratégica ‘Juan Carlos I’, con el Comandante del Grupo de Proyección de la Flota y con el Segundo Comandante del Tercio Armada, las fragatas ‘Blas de Lezo’ y ‘Reina Sofía’ y el Buque de Aprovisionamiento de Combate ‘Patiño’ forman parte de este equipo.

"Con la proyección de la fuerza del ‘Despliegue Atlántico 26’, España muestra su compromiso con la Alianza Atlántica, contribuyendo a la disuasión y defensa de la OTAN e incrementando la seguridad en el entorno estratégico internacional", indica la Armada. EFE

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