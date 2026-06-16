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Publicada por primera vez en español una obra clave de Max Jacob ilustrada por Picasso

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Málaga, 16 jun (EFE).- 'Crónica de los tiempos heroicos', una de las obras fundamentales del poeta francés Max Jacob, que fue publicada en París por Louis Broder en 1956 con grabados originales realizados expresamente por Pablo Picasso, ha sido editada por primera vez en español por la Casa Natal del artista malagueño.

Uno de los ejemplares de esta publicación, que tuvo una tirada limitada con motivo del 75 cumpleaños del artista malagueño, se encuentra en los fondos de la Casa Natal gracias a la donación que hizo a esta institución en 1992, junto a otros nueve títulos de gran valor bibliográfico, Christine Ruiz-Picasso, nuera del artista recientemente fallecida.

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El volumen constituye el número 11 de la colección 'Textos recuperables', iniciada en 2013 por su director, Rafael Inglada, ha informado este martes la Casa Natal de Picasso en un comunicado.

En sus páginas, Max Jacob rememora los inicios del cubismo y la vida bohemia parisina en torno a Picasso y a otras figuras que formaron parte de su círculo más cercano.

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En la introducción, el autor de la traducción, Álvaro Galán Castro, contextualiza la creación de este libro, escrito por uno de los amigos más íntimos de Picasso, a quien conoció en París en 1901 y que vivió de cerca gran parte de su trayectoria vital y artística.

Max Jacob, considerado como uno de los escritores fundamentales de la literatura francesa del pasado siglo, recuperó, con su peculiar estilo, el valor de una amistad, que dio lugar a una obra literaria de gran valor testimonial y poético. EFE

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