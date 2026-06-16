Un estudio revela por qué los mosquitos sobreviven tras infectarse de virus que transmiten

Barcelona, 16 jun (EFE).- Un estudio de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), apoyado por la Fundación 'la Caixa', ha revelado el mecanismo que permite a virus como el chikunguña o el dengue persistir en los mosquitos sin matarlos, hecho que facilita su transmisión, conocido como represión de la traducción.

Según ha informado la Fundación 'la Caixa' en un comunicado este martes, este fenómeno permite que el virus siga replicándose sin dañar a la célula que lo hospeda, en lugar de tomar el control total de la maquinaria celular para producir grandes cantidades de proteínas virales, lo que en humanos acaba destruyendo la célula.

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El repunte de infecciones causadas por virus transmitidos por mosquitos supone una amenaza creciente para la salud pública, más aún cuando enfermedades como el dengue o la causada por el virus del Nilo occidental, tradicionalmente reducido a regiones tropicales o subtropicales, están ampliando su alcance geográfico.

Esta expansión responde a múltiples factores, desde el cambio climático hasta la globalización, pero también hay una cuestión biológica: en los mosquitos, aunque el material genético del virus se acumula en las células, la producción de proteínas virales está limitada.

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"Es como si el virus bajara el volumen de su propia actividad", ha resumido Marc Talló, coprimer autor del estudio junto con Mireia Puig.

Cuando un mosquito pica a una persona infectada adquiere el virus de por vida, pudiendo transmitirlo en cada nueva picadura, aunque sin signos evidentes de enfermedad, una respuesta mucho más discreta que en humanos, donde la infección puede dañar o destruir las células y causar síntomas graves.

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Según la investigación, en mosquitos este ajuste sutil se logra porque, a diferencia de lo que ocurre en humanos, el virus no consigue optimizar completamente el uso de la maquinaria celular.

Esta estrategia evolutiva permite alcanzar un nivel de virus suficiente para una transmisión efectiva sin afectar de manera significativa a la biología del insecto.

Ante esta evidencia, los investigadores han incidido en la necesidad de comprender cómo los virus regulan su actividad en los mosquitos podría abrir nuevas vías para frenar su transmisión.

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"Si alteráramos ese equilibrio, forzando al virus a replicarse de forma descontrolada o bloqueando su capacidad de persistir, podríamos conseguir que los mosquitos dejaran de actuar como vectores de transmisión", ha explicado la coordinadora del estudio y directora del Grupo de Virología Molecular en la UPF, Juana Díez.

Este estudio se ha realizado en modelos celulares, aunque para progresar hacia futuras aplicaciones farmacológicas será necesario confirmar los resultados incluyendo análisis en mosquitos infectados tras alimentarse con sangre infectada. EFE

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