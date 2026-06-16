Un galerista acepta un año de prisión por apropiarse de varias obras del pintor Rafael Alonso

Un veterano galerista y marchante de arte de Vigo, Faustino F.V., ha aceptado este martes la pena de un año de prisión como autor de un delito de apropiación indebida con abuso de las relaciones personales, en una vista de conformidad celebrada en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica.

Los hechos, reconocidos por el procesado, ocurrieron desde 2019, cuando la viuda del pintor Rafael Alonso le entregó cinco acuarelas del artista para que procediera a su venta por 17.500 euros. La mujer le entregó los cuadros con la confianza de que era un profesional al que conocía, y con quien ya había colaborado.

PUBLICIDAD

Transcurrido un tiempo sin que el acusado informase sobre la venta de las obras, la mujer le requirió para que se las devolviese, aunque acabaron acordando, en una reunión en septiembre de 2022, reducir el precio inicial y dar un nuevo plazo de seis meses para su venta.

Finalizado ese plazo, la viuda volvió a reclamar al acusado que, o bien le devolviese los cuadros o, en su caso, el importe obtenido por la venta, pero ni recuperó las obras de su marido ni el dinero, "pese a los reiterados requerimientos", expone la Fiscalía.

PUBLICIDAD

Este martes las partes han alcanzado un acuerdo, mediante el que Faustino F.V. ha aceptado la pena de un año de prisión y el pago de una multa de 900 euros. Además, deberá devolver a la perjudicada el cuadro que aún conserva ('Puente entre árboles') y pagarle 15.435 euros del valor de las otras obras.

El tribunal ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena de cárcel durante un plazo de 3 años, a condición de que el procesado no delinca en ese tiempo y que pague la responsabilidad civil. La sentencia ha sido declarada firme.

PUBLICIDAD