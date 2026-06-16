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El Gobierno se persona ante el TSJA en la causa sobre la licencia de El Algarrobico

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Almería, 16 jun (EFE).- El Gobierno central, a través de la Abogacía del Estado, se ha personado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el procedimiento para que el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) revise de oficio la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería).

En una providencia, dictada el 10 de junio y consultada por EFE, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA acepta la personación de la Abogacía del Estado en representación de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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Esta petición de personación se produce al entender que la resolución final sobre la validez de la licencia urbanística municipal guarda una relación directa y determinante con el procedimiento de expropiación forzosa que el Ejecutivo central mantiene activo para hacerse con la titularidad de los terrenos sobre los que se asienta el inmueble.

Asimismo, la Abogacía del Estado recuerda en su escrito de personación que se encuentra pendiente de resolución ante el propio TSJA otro recurso paralelo, promovido por la mercantil Azata del Sol S.L., promotora del hotel, en el marco de dicho expediente expropiatorio.

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El Ayuntamiento de Carboneras ha convocado para este miércoles 17 de junio un pleno extraordinario en el que debe someter a votación la declaración formal de nulidad de la licencia concedida a Azata del Sol en 2003, trámite con el que el Consistorio culminaría la revisión de oficio ordenada por varias resoluciones judiciales firmes. EFE

mma/bfv/vnz

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