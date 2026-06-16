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La selección colombiana llega a la Ciudad de México, lista para el debut ante Uzbekistán

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México, 15 jun (EFE).- La selección colombiana que aspira a ser protagonista del Mundial 2026, pisó este lunes el suelo de la Ciudad de México, donde debutará dentro de dos días contra Uzbekistán en el Grupo K.

Vestidos de azul, los colombianos llegaron desde Guadalajara en un vuelo charter en el que el guardameta Camilo Vargas y el defensa Willer Ditta fueron solicitados como guías, al estar involucrados en clubes mexicanos y conocer el país.

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Vargas, portero titular, ha realizado varias de sus mejores atajadas de los últimos años en la sede del partido del miércoles, el Estadio Ciudad de México, como se llama en el torneo al Azteca; en el cual Ditta, del Cruz Azul, ha conseguido varias de sus mejores actuaciones como defensa de los celestes, campeones de liga.

Después de un entrenamiento por la mañana en la Academia del Atlas en Guadalajara, los jugadores viajaron el aeropuerto, de donde partieron al final de la tarde hacia la Ciudad de México.

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Una cielo con nubes que les hizo recordar a Bogotá, recibió en la capital mexicana al equipo del seleccionador Néstor Lorenzo, de buen ánimo a dos días del debut.

El centrocampista James Rodríguez, quien jugó en México con el León, y los delanteros Luis Díaz y Luis Javier Suárez, principales figuras de ataque, estuvieron entre los más animados en el viaje desde Guadalajara y en el traslado al hotel en la zona de Santa Fe, noroeste de la ciudad.

Al llegar al lugar donde dormirán, fueron recibidos por numerosos aficionados que gritaron el nombre de varios jugadores.

Este martes el seleccionador Néstor Lorenzo dará una rueda de prensa y algunos futbolistas atenderán a los medios previo al último entrenamiento antes del partido contra los uzbecos, que será en los campos del América, en el sur de la urbe.

El 23 de junio, Colombia enfrentará a la República del Congo en Guadalajara y cerrará su participación en el Grupo K ante Portugal, el 27 en Miami. EFE

(fotos)

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