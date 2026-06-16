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La afición uruguaya sufre en Montevideo el amargo empate con Arabia Saudí

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Montevideo, 15 jun (EFE).- Cientos de uruguayos se congregaron este lunes frente a la explanada de la Intendencia de Montevideo para seguir con expectación el debut de la Celeste en el Mundial 2026, ante Arabia Saudí, que culminó con un sufrido empate 1-1 y que dejó un sabor agridulce entre la afición local.

El partido, transmitido en pantalla gigante en el centro de la capital del país sudamericano, mantuvo en vilo a los hinchas. El estupor se apoderó de la multitud cuando el conjunto saudí logró adelantarse en la primera mitad, aprovechando un rechace de Fernando Muslera tras un saque de esquina.

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"Ese gol fue un regalito nuestro en la defensa, pero después a Uruguay lo vi bastante bien", reflexionó César Díaz, uno de los seguidores presentes, quien también elogió la actuación del arquero rival, Mohammed Al-Owais.

El agónico tanto del empate, anotado por Maximiliano Araújo a diez minutos del final, desató el grito de alivio en Montevideo, aunque no borró la sensación de oportunidad perdida.

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"Durísimo, podemos jugar este partido diez veces y siete u ocho las ganamos, pero tienen un arquero espectacular y nosotros no podemos perder por arriba", analizó Alen García, otro aficionado charrúa, visiblemente frustrado porque "hoy había que ganar".

Con este resultado, los cuatro integrantes del Grupo H quedan igualados a un punto, luego de que España empatara previamente 0-0 ante Cabo Verde.

Este escenario genera cautela en la hinchada, que advierte de la dificultad de los próximos cruces. "Ahora España se nos viene con todo", alertó García, señalando que la llave se ha vuelto "el grupo más parejo" de la competición.

Pese a la frustración de no sumar los tres puntos, el público confía en la mística del equipo. Tras reconocer que el fútbol actual "ya no es solo de los europeos y sudamericanos", la parcialidad uruguaya apeló al peso de la camiseta: "La historia pesa, somos Uruguay y las cuatro estrellas tienen que pesar; si se da la lógica tendríamos que avanzar", afirmó García.

El malestar de la afición encontró eco en el vestuario uruguayo, donde el seleccionador Marcelo Bielsa no ocultó su enfado al recalcar tajantemente que el partido lo tenían que ganar, restando importancia a la evidente mejoría del equipo durante la segunda parte del partido.

De esta manera, la afición uruguaya espera que la Celeste consiga su primera victoria en este Mundial el próximo domingo, cuando enfrentará a Cabo Verde. EFE

(foto) (vídeo)

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