Los saudíes disfrutan al debutar: ganaron a Argentina en Catar y casi repiten con Uruguay

Miami (EE.UU.), 15 jun (EFE).- Cuatro años después de la inolvidable remontada sobre Argentina en el primer partido del Mundial de Catar 2022, la selección de Arabia Saudí dibujó otra gesta este lunes ante Uruguay, que sufrió para rescatar un empate a uno en el minuto 80 de un partido que perdía desde el 40.

El guion del encuentro en Miami fue, no obstante, bastante distinto al de Argentina. Si bien en aquella ocasión los Halcones Verdes remontaron el tanto inicial logrado de penalti por Lionel Messi a los 10 de partido, este lunes fueron ellos quienes se adelantaron en la primera mitad.

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El gol de Abdulelah Al-Amri, compañero de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr, a los 40 de partido puso el broche a una primera parte fantástica de la selección saudí, que espantó el peligro en su área y aprovechó las pocas ocasiones que generó en el extremo contrario.

Esta resistencia continuó en la segunda mitad, aunque más comprometida por las constantes embestidas de una Uruguay venida a más. El muro acabó por caer a falta de diez minutos del final, tras un rechace que cayó en botas de Maxi Araújo.

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Aunque pudo dejar un sabor amargo por haber ido por delante en el marcador, lo cierto es que el empate en el Hard Rock Stadium supone el segundo varapalo consecutivo que Arabia Saudí asesta a una selección de la Conmebol en los mundiales, tras el triunfo por 1 a 2 contra Argentina en el estadio de Lusail.

Esa victoria contra la que acabó siendo la campeona del torneo desató la euforia en el país asiático, y el rey Salmán decretó inmediatamente el día siguiente como festivo nacional.

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La alegría no fue para menos, y es que los Halcones Verdes levantaron un 1 a 0 adverso con una segunda mitad magnífica. Anotaron dos goles en los diez minutos posteriores a la reanudación, y luego hicieron gala de la resistencia mostrada hoy ante Uruguay para sostener el milagro.

Los héroes de ese partido fueron el delantero Salem Al-Dawsari y el portero Mohammed Al-Owais, precisamente dos de los jugadores que repitieron esta noche en el once titular frente a Uruguay.

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Aunque Al-Dawsari no anotó en Miami, Al-Owais sí que se vistió de muralla en los instantes finales para evitar que Uruguay, como ya hizo con Argentina, anotara el segundo.

El objetivo de la selección saudí será evitar este año que se repita el escenario de 2022; a la victoria ante Argentina le siguieron dos derrotas contra Polonia y México que la dejaron eliminada en primera fase.

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Pero esta vez la historia está de su parte. La única ocasión en que han pasado de la fase de grupos en sus siete participaciones mundialistas sucedió en el Mundial 1994, disputado en Estados Unidos.

De momento ya han logrado el primer punto, y el nuevo formato del torneo, en el que clasifican ocho de los doce terceros de grupo, hace indicar que una victoria en uno de los dos partidos de grupo que le restan sería suficiente.

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El primero de ellos le enfrentará el próximo domingo contra España en Atlanta, mientras que cerrarán el grupo contra Cabo Verde el 26 de junio en Texas. EFE

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