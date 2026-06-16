Espana agencias

Los saudíes disfrutan al debutar: ganaron a Argentina en Catar y casi repiten con Uruguay

Guardar
Google icon

Miami (EE.UU.), 15 jun (EFE).- Cuatro años después de la inolvidable remontada sobre Argentina en el primer partido del Mundial de Catar 2022, la selección de Arabia Saudí dibujó otra gesta este lunes ante Uruguay, que sufrió para rescatar un empate a uno en el minuto 80 de un partido que perdía desde el 40.

El guion del encuentro en Miami fue, no obstante, bastante distinto al de Argentina. Si bien en aquella ocasión los Halcones Verdes remontaron el tanto inicial logrado de penalti por Lionel Messi a los 10 de partido, este lunes fueron ellos quienes se adelantaron en la primera mitad.

PUBLICIDAD

El gol de Abdulelah Al-Amri, compañero de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr, a los 40 de partido puso el broche a una primera parte fantástica de la selección saudí, que espantó el peligro en su área y aprovechó las pocas ocasiones que generó en el extremo contrario.

Esta resistencia continuó en la segunda mitad, aunque más comprometida por las constantes embestidas de una Uruguay venida a más. El muro acabó por caer a falta de diez minutos del final, tras un rechace que cayó en botas de Maxi Araújo.

PUBLICIDAD

Aunque pudo dejar un sabor amargo por haber ido por delante en el marcador, lo cierto es que el empate en el Hard Rock Stadium supone el segundo varapalo consecutivo que Arabia Saudí asesta a una selección de la Conmebol en los mundiales, tras el triunfo por 1 a 2 contra Argentina en el estadio de Lusail.

Esa victoria contra la que acabó siendo la campeona del torneo desató la euforia en el país asiático, y el rey Salmán decretó inmediatamente el día siguiente como festivo nacional.

La alegría no fue para menos, y es que los Halcones Verdes levantaron un 1 a 0 adverso con una segunda mitad magnífica. Anotaron dos goles en los diez minutos posteriores a la reanudación, y luego hicieron gala de la resistencia mostrada hoy ante Uruguay para sostener el milagro.

Los héroes de ese partido fueron el delantero Salem Al-Dawsari y el portero Mohammed Al-Owais, precisamente dos de los jugadores que repitieron esta noche en el once titular frente a Uruguay.

Aunque Al-Dawsari no anotó en Miami, Al-Owais sí que se vistió de muralla en los instantes finales para evitar que Uruguay, como ya hizo con Argentina, anotara el segundo.

El objetivo de la selección saudí será evitar este año que se repita el escenario de 2022; a la victoria ante Argentina le siguieron dos derrotas contra Polonia y México que la dejaron eliminada en primera fase.

Pero esta vez la historia está de su parte. La única ocasión en que han pasado de la fase de grupos en sus siete participaciones mundialistas sucedió en el Mundial 1994, disputado en Estados Unidos.

De momento ya han logrado el primer punto, y el nuevo formato del torneo, en el que clasifican ocho de los doce terceros de grupo, hace indicar que una victoria en uno de los dos partidos de grupo que le restan sería suficiente.

El primero de ellos le enfrentará el próximo domingo contra España en Atlanta, mientras que cerrarán el grupo contra Cabo Verde el 26 de junio en Texas. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La afición uruguaya sufre en Montevideo el amargo empate con Arabia Saudí

Infobae

Neymar anuncia en pleno Mundial que será padre por quinta vez: "Voy a enloquecer"

Infobae

Bielsa: "Era un partido ganable que no ganamos"

Infobae

"Es un debut como lo esperábamos", dice el uruguayo Maximiliano Araújo

Infobae

Neymar pasa por nuevos exámenes médicos para evaluar su lesión en el gemelo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE blinda sus controles internos tras los casos de Zapatero, Ábalos o Leire Díez: más vigilancia patrimonial y expulsión por consumo de prostitución

El PSOE blinda sus controles internos tras los casos de Zapatero, Ábalos o Leire Díez: más vigilancia patrimonial y expulsión por consumo de prostitución

Begoña Gómez sale del juzgado sin una decisión del juez Peinado: piden para ella juicio oral, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España

Elisa Mouliaá podría ser detenida: planta al juez por tercera vez y agrava su situación procesal en la querella de Errejón por presuntas calumnias

La UCO descubre dos facturas de 53.000 euros del abogado Jacobo Teijelo al PSOE que no figuran en la documentación entregada por Ferraz

La UCO identifica a Pedro Sánchez tras las siglas “P.S.” en las agendas de Leire Díez por una anotación sobre la defensa de su hermano David Sánchez

ECONOMÍA

El impuesto oculto que dispara el precio de la vivienda: la plusvalía municipal sube hasta un 650% en España

El impuesto oculto que dispara el precio de la vivienda: la plusvalía municipal sube hasta un 650% en España

En juego la ley que limita el alquiler temporal en Cataluña: el TC dirá si vulnera derechos fundamentales y excede competencias autonómicas

Los agricultores piden bloquear la entrada masiva de miles de toneladas de ‘aceite fantasma’ tunecino: “Está desplomando los precios”

El alquiler empuja a más de la mitad de los madrileños a cambiar de vida: mudanzas, pisos compartidos y fuga a las afueras

Madrid amplía las pruebas para obtener la licencia de conductor VTC: 3.650 nuevas plazas en 10 convocatorias

DEPORTES

Los goles del Arabia Saudí-Uruguay del Mundial 2026, en vídeo: así fueron los tantos y el reparto de puntos en el debut

Los goles del Arabia Saudí-Uruguay del Mundial 2026, en vídeo: así fueron los tantos y el reparto de puntos en el debut

Los goles del Bégica-Egipto del Mundial 2026, en vídeo: Lukaku y Ashour, protagonistas en el reparto de puntos

España vs Cabo Verde, Mundial 2026 en directo: la Selección se estrella contra una heroica Cabo Verde en un partido sin ideas

Vozinha, portero de Cabo Verde, pasa de 50.000 a más de 2 millones de seguidores en Instagram tras frenar a España

Las palabras de Luis de la Fuente tras el debut de España ante Cabo Verde en el Mundial 2026: “Cuando el balón no quiere entrar...”