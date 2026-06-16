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Facua denuncia que la UE legaliza el recargo "fraudulento" del equipaje de mano

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Sevilla, 16 jun (EFE).- Facua ha considerado "bochornoso" que el Consejo de la UE y la Eurocámara se hayan plegado a los intereses de las compañías aéreas legalizando el recargo "fraudulento" por viajar con equipaje de mano y ha criticado que no hayan actualizado las cuantías de las compensaciones por cancelaciones y retrasos de más de tres horas en llegar a destino.

El Parlamento Europeo validó este lunes el acuerdo en la normativa de derechos de los pasajeros aéreos que mantiene el actual derecho a recibir compensación cuando un vuelo se retrasa más de tres horas y exige a las aerolíneas mayor transparencia en el precio de los billetes y mejor información en los casos en los que el pasajero tenga derecho a indemnización.

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Entre los principales cambios figuran nuevas obligaciones para las compañías aéreas, desde ser transparentes e incluir el coste de una maleta de mano en el precio del billete básico hasta informar a los pasajeros de sus derechos y cómo ejercerlos en casos de cancelación o retraso en un plazo de 96 horas desde el final de su viaje.

En un comunicado, Facua ha censurado que en lugar de incorporar que el equipaje de mano con unas determinadas dimensiones y peso es un derecho del pasajero implícito en la compra del billete, los Estados miembro han decidido -con el voto en contra de España- autorizar a las compañías a ofrecer por defecto una tarifa con un sobrecoste por este concepto.

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El recargo por viajar con equipaje de mano comenzó a aplicarse por Ryanair en 2018, que después fue imitada por otras aerolíneas.

Tras las denuncias de Facua, el Ministerio de Consumo impuso en 2024 multas por cerca de 180 millones de euros a cinco compañías, que las han recurrido en los tribunales. La decisión adoptada este lunes en la UE no afecta a estas multas, ya que carece de retroactividad, ha precisado la organización de consumidores.

En cuanto a las compensaciones por cancelaciones, 'overbooking' y grandes retrasos, las cuantías fijadas hace más de 20 años "no aumentarán ni un céntimo" y seguirán fijadas en 250, 400 y 600 euros en función de la distancia del vuelo, pese a la enorme devaluación que se ha producido en estas cuantías cada año, ha lamentado.

Con respecto a las compensaciones por grandes retrasos, el reglamento aclarará que se abonan cuando el vuelo llegue más de tres horas tarde a destino, conforme a lo establecido en la jurisprudencia comunitaria, ya que el texto original no aclaraba el número de horas.EFE

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