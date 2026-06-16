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El día 6 del Mundial, en 5 claves

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Redacción deportes, 16 jun (EFE).-

1 - El momento de Messi y del campeón del mundo

Lionel Messi apunta al once titular, ya recuperado de su lesión, para el estreno de Argentina en el Mundial 2026. La actual campeona del mundo, ganadora en Catar 2022, no solo asume la defensa del título, sino también la condición de favorito, advertida por el inicio de otros candidatos en el torneo y por su debut hace tres años y medio en Catar, con derrota ante Arabia Saudí. Su rival será Argelia, que ha ganado siete de sus últimos nueve encuentros.

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2 - Senegal mide a Mbappé, Olise, Doué y Dembelé

En 2002, en el mismo primer partido, Senegal se impuso por 0-1 a Francia, que empieza su camino en el Mundial 2026 como un bloque temible para cualquiera, con Kylian Mbappé, Michael Olise, Desiré Doué y Ousmane Dembelé en su frente de ataque para el debut. También es un reinicio para el combinado galo, que falló en la Eurocopa 2024. Ha jugado las dos últimas finales de los Mundiales. Fue campeón en 2018 y subcampeón en 2022. Quiere más.

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3 - Haaland irrumpe en el Mundial

Erling Haaland, autor de 51 goles en esta campaña entre el Manchester City y la selección noruega, entra en juego en un Mundial. El primero para el goleador de 1,95 metros que lidera a Noruega, pero que no es el único valor del retorno de su equipo a la primera plana planetaria. Martín Odegaard o Alexander Sorloth también caminan junto a él en esta aventura, que empieza contra Irak, capaz de igualar a uno con España en un amistoso reciente.

4 - El empate de Uruguay alivia a España

Un gol de Maximiliano Araujo en el segundo tiempo dio el empate a Uruguay contra Arabia Saudí (1-1) y alivió a España, con todo igualado en el grupo después de su fiasco inicial frente a Cabo Verde, con la que intentó 27 remates sin un solo gol sobre la portería de Vozinha. “Era un partido ganable, pero no ganamos”, lamentó Marcelo Bielsa, el seleccionador del conjunto celeste. En la próxima cita, España-Arabia Saudí y Uruguay-Cabo Verde.

5 - Irán empata y denuncia "opresión" en el Mundial

Irán entró en juego en el Mundial y en Estados Unidos con un empate en Los Ángeles contra Nueva Zelanda (2-2). Al término del partido, su seleccionador, Amir Ghalenoei, aseguró que las autoridades estadounidenses han obligado a su equipo a abandonar "inmediatamente" el país, aunque tuvieran acordado quedarse una noche más en la ciudad californiana para descansar antes de volver a su campo base en Tijuana (México). EFE

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