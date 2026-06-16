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Azcón, sobre la "degradación política" de Zapatero y su comparecencia judicial: "Está claro que se movía por dinero"

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El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado este martes que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "se movía por dinero" al referirse a la investigación del denominado 'caso Plus Ultra' y ha calificado de "alarmante" lo que se está conociendo sobre el exdirigente socialista, al considerar que constituye un ejemplo de la "degradación política sin precedentes" que vive España.

Las declaraciones del dirigente aragonés se producen en vísperas de la comparecencia judicial de Zapatero en la Audiencia Nacional tras su imputación como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos", durante un desayuno informativo organizado por Fórum Europa.

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"¿Qué tiene que ocurrir que no haya ocurrido ya para que este Gobierno caiga?", ha preguntado el presidente aragonés, quien ha sostenido que cualquier democracia avanzada estaría planteándose acudir a las urnas ante la acumulación de escándalos de corrupción.

Además, ha advertido de que la preocupación existente se está transformando en "miedo" por dos cuestiones: "qué más falta por salir" y "qué más están dispuestos a hacer respecto de lo que ya han hecho".

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En este sentido, Azcón ha aseverado que las últimas informaciones conocidas sobre el expresidente socialista son "preocupantes". "Es evidente que el presidente Zapatero se movía por dinero", ha asegurado durante su intervención.

Asimismo, estas declaraciones se producen después de que trascendiera la investigación sobre el origen de varias joyas halladas en un registro vinculado al expresidente, cuyo valor ha sido tasado provisionalmente en 1,3 millones de euros y cuya procedencia trata de esclarecer el juez instructor.

En este sentido, Azcón ha considerado que la cuestión principal no son esos supuestos "regalos", sino las posibles contraprestaciones que pudiera haber detrás de ellos. "Si las joyas eran los regalos que le hacían por no sabemos qué, cuál será el total de lo que Zapatero ha cobrado", ha planteado.

Además, ha sostenido que el caso representa una "degradación política sin precedentes" y ha advertido de que la mayoría de los ciudadanos cree que todavía quedan informaciones por conocerse. "Lo peor de todo es que la inmensa mayoría cree que esto no ha acabado aquí", ha afirmado.

A su juicio, la gravedad de la situación radica en que los escándalos conocidos afectan a la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. "Está en juego la democracia", ha añadido.

SIN VOTOS PARA UNA MOCIÓN DE CENSURA

Preguntado por la posibilidad de que el Partido Popular presente una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Azcón ha reiterado la posición expresada por el líder de su formación, Alberto Núñez Feijóo. "No es que no tengamos ganas de poner una moción de censura. Lo que no tenemos son los votos suficientes", ha señalado.

En este sentido, ha criticado a las formaciones que respaldaron la investidura del presidente del Gobierno por seguir sosteniéndole pese a los casos de corrupción conocidos. Según ha dicho, esas fuerzas políticas acabarán compartiendo el desgaste derivado de la situación actual.

Por otro lado, el presidente de Aragón ha definido la situación política como "insostenible" e "indefendible" y ha cuestionado la respuesta del PSOE ante los casos de corrupción. "No puede ser que para la izquierda sea más importante mantenerse en el poder que evitar la degradación de nuestra democracia", ha afirmado.

El presidente aragonés ha señalado también que tradicionalmente los partidos políticos apartaban a los cargos afectados por este tipo de escándalos, mientras que ahora observa una actitud distinta por parte de los socialistas. "El Partido Socialista no solamente no los expulsa, sino que los está defendiendo", ha asegurado.

Por otro lado, Azcón ha defendido que la estabilidad institucional exige la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha criticado que el Gobierno continúe gobernando sin haber logrado sacar adelante unas nuevas cuentas públicas durante la legislatura.

A su juicio, la incapacidad para aprobar presupuestos debería conllevar la convocatoria de elecciones, al tratarse del principal instrumento para desarrollar la acción de gobierno.

"Si tú estás en un gobierno y no eres capaz de aprobar un presupuesto, tu obligación es convocar elecciones, no hay alternativa", ha insistido Azcón, antes de reprochar al Ejecutivo que continúe en el poder pese a no haber conseguido sacar adelante unas nuevas cuentas públicas.

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EuropaPress

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