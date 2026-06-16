Melanoma de uña: qué tipo de cáncer es, cómo detectarlo y medidas para prevenirlo

Las uñas pueden revelar signos importantes de nuestro estado de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque en ocasiones se tiende a asociar el melanoma con manchas oscuras en la piel expuestas al sol, este tipo de cáncer también puede aparecer en lugares menos evidentes, como las uñas. El denominado melanoma ungueal es una forma poco frecuente pero potencialmente grave de cáncer que suele pasar desapercibida en sus primeras fases, lo que puede retrasar el diagnóstico y el tratamiento.

Según explica la dermatóloga Shari Lipner, del Weill Cornell Medicine, tanto los tumores benignos como los malignos pueden afectar la unidad de la uña y provocar cambios en su color, forma o textura. Sin embargo, algunos de estos cambios pueden ser la manifestación inicial de un melanoma, por lo que es importante conocer las señales de alerta.

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El melanoma ungueal es un cáncer que se origina en las células productoras de pigmento, conocidas como melanocitos. En este caso, las células afectadas se encuentran en la matriz ungueal, el tejido responsable de la formación de la uña. Cuando estos melanocitos se vuelven malignos, pueden generar una alteración característica: la aparición de una banda oscura longitudinal que recorre la uña. Aunque no todas las líneas oscuras en las uñas son cancerosas, los especialistas recomiendan prestar atención a cualquier cambio nuevo o progresivo en la pigmentación.

Cómo detectarlo a tiempo el cáncer de uña

La detección precoz es fundamental, alerta la doctora Lipner, ya que el pronóstico mejora considerablemente cuando el cáncer se identifica en etapas iniciales. Uno de los signos más importantes es la presencia de una franja negra, marrón o gris que aparece en una uña y tiende a ensancharse o hacerse más evidente con el tiempo. Esta banda suele extenderse desde la base hasta el borde libre de la uña.

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La dermatóloga destaca además una señal de especial preocupación conocida como signo de Hutchinson. Este hallazgo consiste en que la pigmentación oscura no se limita a la lámina ungueal, sino que se extiende hacia la piel que rodea la uña, incluyendo la cutícula o los pliegues laterales.

La presencia de este signo puede indicar que existe un melanoma en la zona ungueal y requiere una valoración médica inmediata. En estos casos, los especialistas suelen realizar una biopsia de la uña y de la piel afectada para confirmar o descartar el diagnóstico. No obstante, los expertos advierten que el melanoma puede desarrollarse incluso sin presentar el signo de Hutchinson, por lo que cualquier cambio sospechoso debe ser evaluado por un dermatólogo.

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Medidas para prevenir este tipo de melanomas

Aunque no todos los casos de melanoma ungueal pueden prevenirse, los especialistas aconsejan mantener una vigilancia periódica de las uñas de manos y pies. Entre las recomendaciones destacan:

Observar regularmente cambios de color, forma o grosor de las uñas.

Consultar con un dermatólogo ante la aparición de bandas oscuras nuevas o que cambian de aspecto.

No atribuir automáticamente una mancha oscura a un golpe previo, especialmente si persiste durante meses.

Revisar también la piel alrededor de la uña para detectar pigmentación anormal.

Acudir a controles dermatológicos cuando existan antecedentes personales o familiares de melanoma.

El melanoma de uña ocurre principalmente en adultos y es muy raro en niños. Aunque representa una pequeña proporción de todos los melanomas, su localización discreta hace que con frecuencia se diagnostique tarde. Por ello, los expertos insisten en que prestar atención a cambios aparentemente menores en las uñas puede marcar una diferencia decisiva para detectar el cáncer de forma temprana y mejorar las posibilidades de tratamiento.

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