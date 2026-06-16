Vox se opone a la creación del nuevo museo de Gaudí en el interior de un colegio de Barcelona

El colegio que se niega a hacerle un museo a Antoni Gaudí. (Montaje Infobae/Reuters)

El anuncio de la creación de un museo dedicado a Antoni Gaudí en el Colegio de las Teresianas, situado en el barrio barcelonés de las Tres Torres, ha abierto un debate político y social en la ciudad. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento, propone destinar una parte del emblemático centro educativo a un espacio museístico que sirva para difundir la obra de Gaudí. Según informa Betevé, la propuesta no ha generado consenso: el Grupo Municipal de Vox ha manifestado su oposición frontal al proyecto, sumándose a la preocupación de un grupo de padres y madres del colegio que rechazan la iniciativa.

La formación política sostiene que la transformación de una parte del colegio en museo turístico puede alterar la vida cotidiana en el entorno escolar y en el barrio. Vox destaca que no se ha comunicado a las familias la intención de abrir el museo y considera que este tipo de proyectos deben debatirse con la comunidad educativa antes de avanzar. Para la formación, el riesgo no solo reside en el impacto sobre la actividad lectiva, sino también en los posibles efectos colaterales que podría acarrear la llegada de visitantes externos a una zona tradicionalmente residencial.

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Según Vox, la apertura del museo podría propiciar situaciones de inseguridad y comportamientos incívicos en el entorno del colegio. El partido advierte sobre la necesidad de examinar a fondo las consecuencias de mezclar usos educativos y turísticos en un espacio tan sensible como un centro escolar, subrayando que el bienestar de los alumnos debe ser la prioridad en cualquier actuación municipal que afecte a instalaciones educativas.

Los argumentos de Vox para frenar el proyecto

El rechazo de Vox al museo de Gaudí en el Colegio de las Teresianas ha derivado en una serie de acciones tanto políticas como de movilización social. El grupo municipal ha decidido respaldar activamente a los padres y madres del centro que han expresado su malestar por la iniciativa, sumándose a una concentración convocada para visibilizar la oposición al proyecto.

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La formación denuncia que el Ayuntamiento de Barcelona, presidido por Jaume Collboni, ha avanzado en el plan de museización sin informar previamente a las familias afectadas. Según el relato de Vox, la falta de transparencia y participación en la toma de decisiones agrava la tensión entre la administración y la comunidad educativa. Para canalizar sus inquietudes, el partido ha formalizado una batería de preguntas dirigidas al gobierno municipal, que serán debatidas en el plenario del distrito de Sarrià-Sant Gervasi.

Entre los cuestionamientos, Vox solicita que el Ayuntamiento explique los motivos por los que no se ha consultado a las familias y exige conocer los detalles sobre el proceso de decisión. La formación también reclama que se aclare el alcance del futuro museo, el calendario previsto para su apertura y las garantías de que la actividad lectiva no se verá perjudicada por la afluencia de turistas y visitantes.

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Impactos y cuestiones planteadas al Ayuntamiento

Uno de los principales argumentos de Vox contra el museo es el temor a la “turización” del Colegio de las Teresianas y su entorno inmediato. Esta preocupación se articula en torno a la posible aparición de actos incívicos y a la dificultad de garantizar la protección de los menores que acuden diariamente al centro. La formación pregunta al Ayuntamiento si se ha encargado algún informe de impacto sobre la convivencia de un museo turístico y un colegio en el mismo inmueble.

El Ayuntamiento de Barcelona debe tomar una decisión. (David Zorrakino - Europa Press)

Vox busca saber si existen estudios o previsiones que evalúen cómo afectará este nuevo equipamiento a la seguridad, la movilidad y la calidad de vida en las Tres Torres. Además, plantea la necesidad de establecer mecanismos claros y efectivos para separar la actividad educativa de la turística, de modo que el funcionamiento del colegio no se vea alterado por la presencia de visitantes.

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Vox solicita también que se especifiquen las medidas concretas que el Ayuntamiento prevé para garantizar la seguridad de los alumnos y preservar el carácter educativo del colegio. Estas cuestiones, que serán debatidas en el plenario del distrito, reflejan el clima de preocupación existente entre parte de la comunidad educativa y abren un nuevo frente de discusión sobre los límites entre la promoción cultural y la protección del entorno escolar.