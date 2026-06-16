Argüello niega que haya habido "veto" en la reunión del papa con las víctimas de abusos

Madrid, 15 jun (EFE).- El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha asegurado este martes que "no ha habido una cuestión de veto" hacia ninguna asociación de víctimas de abusos sexuales a la hora de reunirse con el papa León XIV durante su viaje apostólico a España.

Lo ha hecho en la rueda de prensa en la que ha valorado el histórico viaje de León XIV, en el que ha recorrido 2.500 kilómetros durante seis días con etapas en Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, junto a los coordinadores nacionales de la visita del papa a España, Yago de la Cierva y Fernando Giménez Barriocanal.

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"Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas y, por tanto, no ha habido una cuestión de veto, ni de decir estas asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio", ha explicado Argüello al indicar que las seis víctimas con las que se reunió el papa en Madrid fueron propuestas por el Defensor del Pueblo, las diócesis, la Conferencia Episcopal y el proyecto Repara de atención a afectados del Arzobispado de Madrid.

Ha subrayado el arzobispo de Valladolid que el papa reconociera en su visita a la sede de la Conferencia Episcopal el trabajo que se ha hecho en los últimos años con las víctimas de abusos sexuales, aunque ante los obispos españoles León XIV también les pidió que respondan a la "plaga" de los abusos con la escucha, la verdad, la justicia y la reparación.

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"Creo que nosotros nos hemos visto espoleados a seguir en el trabajo de todos estos años", ha reconocido Argüello antes de admitir que "hace falta un impulso nuevo". EFE

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