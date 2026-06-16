De Baleares a Ceuta: las otras comunidades que también piden empadronarse para usar su transporte público

(Foto de ARCHIVO) Una persona recarga su tarjeta de transporte público en Madrid. (Jesús Hellín / Europa Press)

Desde este lunes, miles de ciudadanos que estudian, trabajan y viven en la Comunidad de Madrid han perdido el derecho a utilizar el título de transporte público personal. El Ejecutivo regional ha comenzado a aplicar una normativa vigente desde 2011 que limita el derecho del abono transporte a los empadronados dentro del territorio madrileño, el único que permitía beneficiarse de las tarifas mensuales y los descuentos joven y sénior, entre otros.

La medida ha despertado críticas desde la oposición política, que la ha calificado de “prioridad nacional de tapadillo” y ha urgido a retirarla por el efecto que tendrá en los estudiantes desplazados a la Comunidad de Madrid, los trabajadores desplazados a la región y los migrantes en situación irregular.

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El Gobierno de Ayuso ha defendido que la medida es necesaria y que no es la única región que la aplica. Las políticas cambian según la autonomía, pero en muchos territorios se exige el empadronamiento, al menos, para acceder a tarifas bonificadas.

Las comunidades que exigen el padrón para el abono transporte

La Junta de Castilla y León permite viajar gratis a los ciudadanos empadronados. (JCYL)

En Castilla y León, la tarjeta BUSCYL permite a todos los ciudadanos empadronados en el territorio viajar gratis en todos los autobuses de titularidad de la Junta de Castilla y León, tanto metropolitanos como interurbanos. Recientemente, han eliminado la tarjeta BUSCYL<15, que operaba en las mismas condiciones que la general sin exigir padrón.

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En Castilla-La Mancha, en cambio, no existe un abono de transporte autonómico como tal. La comunidad ha firmado un convenio con el Gobierno madrileño que permite a los empadronados en Castilla-La Mancha acceder al transporte de la capital.

En La Rioja, se exige padrón para obtener los carnés de transportes para mayores de 65 años, jóvenes de hasta 25 años que vivan en municipios de hasta 500 habitantes y abono infantil. Estar empadronado no es necesario para obtener el carné de estudiantes y universitarios, que deben acreditar estar inscritos en un centro educativo de la comunidad; ni para el abono mensual del Transporte Metropolitano.

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En la ciudad autónoma de Ceuta, se exige estar empadronado en el territorio tanto para el abono transporte general como el bonificado. En Mallorca existe una única tarjeta de transporte público, que cubre actualmente de forma gratuita el metro y el autobús urbano de Palma, además del tren y los autobuses interurbanos de la isla; y esta solo se concede a los residentes en Baleares.

En Andalucía existen dos abonos de transporte regionales: la Tarjeta Andalucía Junta 65 y la Tarjeta Joven de Transporte. Ambos están dirigidos a residentes de la comunidad autónoma. En Galicia, de forma general, no se exige padrón para el transporte público. Sin embargo, ciudades como A Coruña o Vigo sí piden ser residentes para disfrutar de los abonos locales de transporte.

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Las comunidades que no exigen padrón

Foto de archivo del Metro de Barcelona. (Europa Press)

Existen, en cambio, otros territorios que permiten usar su transporte público sin residencia efectiva en la comunidad. En Cataluña, los Transportes Metropolitanos de Barcelona cuentan con tarjetas de descuento que no exigen empadronamiento, como la destinada a menores de 16 años, que pueden viajar gratis; o la T-usual de 30 días, que conlleva ahorros importantes respecto al título de viaje ordinario.

En Valencia, las dos modalidades de abono mensual (SUMA mensual y Móbils30, para menores de 31 años) piden residir en España, pero no necesariamente en esta ciudad. En Bilbao, la tarjeta Barik está disponible sin padrón y, una vez obtenida, se pueden obtener otros descuentos. La tarjeta joven, conocida como Gazte Oro, sí exige padrón.

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