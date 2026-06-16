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Argentina se vuelve a ilusionar

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Santiago Carbone

Kansas City (Estados Unidos), 16 jun (EFE).- Mientras la selección de Argentina se prepara para enfrentarse a Argelia, la ciudad de Kansas se pintó este lunes de blanco y celeste.

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Con camisetas, banderas de todos los tamaños y bombos, miles de argentinos llenaron el parque Mill Creek en un banderazo que quedará en el recuerdo de quienes participaron y de quienes se acercaron a observarlo.

Más lejos, los restaurantes y cafés de la zona también se llenaron de fanáticos de Argentina que viajaron desde diferentes partes del mundo para llegar al primer encuentro del Grupo J de la Copa del Mundo.

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En medio de la marea albiceleste, dos banderas gigantes homenajearon a los idolos Lionel Messi y Diego Armando Maradona, a quienes los hinchas también recordaron con canciones.

Las camisetas del encargado de alzar al cielo de Qatar la copa del mundo en 2022 aparecieron en cada rincón del parque, tanto con el número 10 que utiliza desde hace muchos años como con el 19 con el que hace veinte años marcó frente a Serbia y Montenegro su primer gol en los mundiales.

Los fanáticos también eligieron las de Julián Álvarez y las de Emiliano 'Dibu' Martínez, dos de los futbolistas que se preparan para ser titulares en el primer encuentro.

Este lunes, Lionel Scaloni se refirió a la situación sanitaria de ambos y detalló que tanto el 23 como el 9 podrán ser de la partida.

Apuntó que Martínez, quien se recupera de una fractura en el dedo anular derecho, "está bien" y garantizó: "Si todo sigue bien, creo que va a jugar".

En el caso del atacante del Atlético de Madrid, el seleccionador puntualizó: "Tuvo el problema en el tobillo, pero ha dado fruto su recuperación y para mañana está disponible y es opción".

Por otra parte, Scaloni habló en la conferencia de prensa de la importancia del primer encuentro y aseguró que "no es fundamental", más allá de que sí es importante.

Al mismo tiempo, negó que su equipo esté sufriendo una presión adicional y garantizó que la plantilla sabe manejar esos efectos.

"En los últimos años hemos llegado a esta situación porque pudimos descomprimir un poco. Jugar tranquilos fue la clave. Y sí en todo caso se siente tensión, les pasa a todos, pero es importante sentirse orgullosos de dar todo pase lo que pase", explicó.

De esta forma, Argentina se prepara para jugar un partido que los fanáticos ya comenzaron a vivir y lo hicieron con una gran fiesta a la que tampoco le faltaron las canciones y la típica comida del país sudamericano.

Y entre todos los temas que sonaron en medio de la marea albiceleste no faltó el que en 2022 dio la vuelta al mundo acompañando al campeón: "Muchachos / Ahora nos volvimos a ilusionar", cantaron los hinchas, que ya están ilusionados con que Argentina se consagre bicampeón. La fiesta ya comenzó y promete continuar. EFE

(foto) (video)

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