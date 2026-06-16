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Ni en la nevera ni en la encimera: este es el mejor lugar para guardar el aguacate y que aguante en buen estado muchos más días

El error más habitual es colocar el alimento en la nevera o expuesto al sol y eso hace que se desperdicie

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Dos mitades de una palta cortada, con pulpa verde y manchas marrones de oxidación, sobre una tabla de cortar de madera con un hueso y un cuchillo al fondo.
El truco definitivo para que el aguacate esté en buen estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la cocina cotidiana, pocos productos generan tantas dudas sobre su conservación como el aguacate. Esta fruta, apreciada por su sabor y sus cualidades nutricionales, suele presentar el dilema de llegar a la mesa demasiado verde o, por el contrario, pasada y oscura. Ni la nevera ni la encimera parecen solucionar el problema: el primer método frena demasiado su maduración, mientras que el segundo puede acelerar un deterioro indeseado.

El error más habitual consiste en colocar el aguacate en lugares inadecuados apenas se compra. La refrigeración impide que alcance la textura adecuada y, si se deja sobre la encimera, el calor o la luz directa pueden provocar que se estropee en cuestión de horas. La búsqueda de un punto intermedio se vuelve esencial para aprovechar esta fruta en su mejor momento y evitar el desperdicio.

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La clave está en entender que el aguacate necesita condiciones estables y moderadas para madurar correctamente. El objetivo siempre será disfrutarlo en el punto justo, evitando tanto la inmadurez como la sobremaduración.

Dónde guardar el aguacate

La mejor manera de conservar los aguacates en casa es ubicarlos en una cesta bien ventilada o en un bol ancho, situados en un rincón oscuro y templado de la cocina. Este entorno permite que la fruta respire y madure de manera progresiva, evitando tanto el frío excesivo como la exposición a fuentes de calor o luz solar directa. Las fluctuaciones de temperatura son especialmente perjudiciales, por lo que conviene no colocar los aguacates cerca de electrodomésticos que generen calor, como hornos o tostadoras.

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Si se dispone de una despensa o bodega, este espacio también resulta ideal para conservar los aguacates. La oscuridad y la temperatura constante favorecen una maduración uniforme y evitan daños en la piel o la pulpa. En todo caso, es importante revisar con frecuencia el estado del fruto, ya que el proceso de maduración puede acelerarse según el clima o la temporada.

El frío retrasa la maduración y solo es recomendable cuando el aguacate ya se encuentra en su punto óptimo, para mantenerlo un día extra sin que se pase. Guardarlo en la nevera antes de tiempo hará que permanezca duro y poco sabroso; en cambio, la ventilación y la sombra permiten alcanzar la textura cremosa y el sabor característico.

Consejos prácticos para evitar el desperdicio

Para quienes desean consumir un aguacate más rápido, una técnica sencilla consiste en colocarlo dentro de una bolsa de papel junto a una manzana o un plátano. Estas frutas liberan etileno, un gas natural que acelera la maduración. No obstante, conviene vigilar el proceso a diario, ya que el exceso de etileno puede provocar que el aguacate se pase de punto en pocas horas.

Primer plano de varias paltas, incluyendo una cortada por la mitad con su hueso y otra en rodajas, sobre una superficie de madera oscura.
Cómo cuidar el aguacate y evitar que madure. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el aguacate ya está maduro y no se va a consumir de inmediato, el refrigerador es el único recurso para frenar el proceso. Así se puede conservar en buen estado durante uno o dos días más. En cualquier caso, hay que evitar el desperdicio: un aguacate demasiado maduro puede aprovecharse para preparar salsas, purés e incluso helados, mientras que uno que aún esté verde puede cortarse y cocinarse como una verdura.

La elección del aguacate también influye en su conservación. Es preferible seleccionar piezas con el tallo aún unido y color verde bajo el mismo. Así se puede planificar el consumo, dejando madurar en la cocina y refrigerando solo cuando esté listo para comer. Con estos pasos, se logra aprovechar al máximo cada fruta, sin recurrir a métodos ineficaces ni perder calidad en la mesa.

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