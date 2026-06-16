Amenazas climáticas como las de calor, la sequía y la contaminación ponen en riesgo al 54% de los niños y niñas en España

Niños y familias se refrescan en una fuente de Nueva York en medio de las jornadas de calor extremo que marcaron la primavera de 2026.

Un total de 4,1 millones de niños y niñas en España, el 54 % de la población infantil, se encuentran expuestos a al menos tres riesgos climáticos combinados, entre las que figuran las olas de calor y la sequía, según un informe publicado este martes por Unicef, que indica que, a pesar del desarrollo de los servicios públicos en el país, la infancia continúa sin un reconocimiento específico en los planes de gestión del riesgo. Por ello, la organización ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas para que integren a los niños, niñas y adolescentes en todas las fases de una emergencia: prevención, preparación, respuesta y reconstrucción.

El informe Contar con la infancia es una emergencia, también examina la exposición de la infancia a la contaminación del aire, que en España afecta a 6,4 millones de niños y niñas, y a la malaria, dos problemas especialmente sensibles a las variaciones del clima. A nivel global, casi todos los menores sufren los efectos de la contaminación del aire y 1.000 millones están expuestos a la malaria.

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Unicef plantea un marco de análisis para identificar los distintos riesgos que afronta la infancia, en función de su exposición a impactos climáticos y de su acceso a servicios esenciales como la salud, el agua segura y la educación.

Una mujer con un paraguas pasea por la Plaza Puerta del Sol en Madrid. (REUTERS/Kacper Pempel)

“Este análisis puede ayudar a los gobiernos y a los responsables de la toma de decisiones a planificar mejor e invertir en servicios resilientes”, afirma Catherine Russell, directora ejecutiva de Unicef. “Al fortalecer los sistemas de salud y educación y adaptar las infraestructuras pensando en la infancia, se protege a los niños y niñas frente a las amenazas climáticas y se contribuye a garantizar su futuro”, añade.

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El análisis conjunto de amenazas y vulnerabilidades revela que los niños y niñas en países sin litoral y frágiles, como República Centroafricana o Chad, enfrentan riesgos climáticos simultáneos y tienen un acceso muy limitado a servicios básicos. Por su parte, en 24 pequeños Estados insulares en desarrollo, como Haití o Vanuatu, todos los menores están expuestos a tormentas tropicales capaces de paralizar la vida en las islas y sobrecargar los sistemas esenciales.

El informe advierte que, sin acciones urgentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, las amenazas climáticas se intensificarán, presionarán aún más los presupuestos y sistemas públicos, y comprometerán el bienestar de la infancia.

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Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

Reducir emisiones y avanzar en energías renovables

Unicef reclama a gobiernos, empresas y actores clave acciones concretas para proteger a la infancia ante el cambio climático. La organización pide reducir las emisiones y avanzar hacia una transición justa a energías renovables, dejando atrás los combustibles fósiles. Además, insta a incluir a los niños y niñas en los planes nacionales de adaptación y respuesta ante desastres, asegurando la protección de servicios esenciales como la educación, la salud, el agua y la alimentación.

La agencia de la ONU también apuesta por empoderar a la infancia y la juventud, promoviendo su participación en la acción climática y garantizando que sus voces influyan en las decisiones que afectan su presente y su futuro.

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