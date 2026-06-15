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Vox anuncia que se querellará contra Zapatero por "delitos contra la hacienda pública y contrabando"

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El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado este lunes que su formación se querellará contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por "los delitos contra la hacienda pública y contrabando", en referencia a las joyas con un valor de al menos 1,3 millones de euros que la Unidad Central Operativa (UCO) encontró en una caja fuerte de su despacho, y como medida contra el Gobierno.

Garriga lo ha avisado en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, en la que, interpelado por las acciones que tomará su formación para exigir la dimisión del líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha dicho que hacen todo lo que han podido.

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Según ha agregado, esta denuncia se incorpora al listado de cosas que hacen para derrocar a un Ejecutivo que, ha insistido, considera "una mafia que ha asaltado todas las instituciones". Al hilo, ha instado al PP a "hacer todo lo que esté en su mano para acabar con este Gobierno".

No obstante, ha descartado que la formación liderada por Santiago Abascal vaya a presión desde las autonomías a los de Alberto Núñez Feijóo para que presenten una moción de censura en el Congreso --aprovechando que están negociando con los 'populares' en Andalucía y que dependen de sus escaños en Castilla y León, Extremadura y Aragón--.

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Así lo ha matizado puesto que "sería meter factores en una ecuación regional que distorsionarían la necesidad de cambio en políticas concretas".

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EuropaPress

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