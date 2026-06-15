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Tres detenidos de un grupo que enviaba mensajes falsos de bancos para obtener el pin

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Alicante, 15 jun (EFE).- Tres hombres entre 24 y 28 años han sido detenidos por, presuntamente, formar parte de un grupo que enviaba mensajes que simulaban proceder de entidades bancarias para estafar a víctimas de Alicante, Almería, Barcelona, Guadalajara, Madrid, Murcia Sevilla y Valencia tras obtener las claves de seguridad.

Según la Guardia Civil, los tres individuos fueron capturados en la localidad alicantina de Torrevieja y se les atribuye un supuesto delito continuado de estafa, con ocho hechos delictivos esclarecidos, y pertenencia a grupo criminal.

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La investigación ha sido desarrollada por el equipo del instituto armado de Torrevieja y aunque las denuncias procedían de distintas provincias, todas las extracciones de dinero se concentraban en una zona muy concreta de Orihuela Costa y las compras se localizaron en un mismo centro comercial del entorno.

Las pesquisas permitieron determinar que los autores utilizaban mensajes SMS fraudulentos, conocidos como 'smishing', que simulaban proceder de entidades bancarias y alertaban a las víctimas de supuestos cargos no autorizados o incidencias en sus cuentas.

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Posteriormente, los perjudicados recibían llamadas telefónicas en las que los delincuentes se hacían pasar por empleados de sus bancos, técnica conocida como 'spoofing', con el objetivo de obtener claves de acceso y códigos de verificación que les permitían operar con las cuentas.

Además de retiradas de cajeros, los detenidos compraban teléfonos móviles, relojes, perfumes, ropa y otros artículos de valor, con un perjuicio económico acreditado hasta el momento de 30.975 euros. Tras ser puestos a disposición judicial, los tres han quedado en libertad con cargos y medidas cautelares.EFE

ams-jeg/bal

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