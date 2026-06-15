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Gobierno lanza programa para corregir la 'infrainvestigación' de la salud de las mujeres

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Madrid, 15 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy un programa para tratar de corregir la infrainvestigación' histórica y los sesgos de género que afectan a la salud de las mujeres y triplicará para ello la inversión -hasta alcanzar los 18 millones de euros- en investigación y desarrollo destinada específicamente a las patologías más prevalentes entre las mujeres.

Sánchez ha hecho este anuncio durante la presentación del programa 'Somos. Contamos: fin de la discriminación de las mujeres en la investigación de la salud', una iniciativa dirigida a reducir la brecha histórica en ese ámbito y a mejorar los diagnósticos y los tratamientos y tratar de poner fin al 'sesgo histórico' que ha propiciado una menor representación de las mujeres en los ensayos clínicos y una escasa priorización de las patologías propias de las mujeres

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El jefe del Ejecutivo se ha referido a un problema "sistémico", ha incidido en que la sociedad necesita una mayor participación de las mujeres en la ciencia, pero también que la ciencia "se ocupe más y mejor de la salud de las mujeres", y ha detallado las líneas específicas del programa que va a activar el Gobierno para mejorar el conocimiento, el diagnóstico y el tratamiento de dolencias como la endometriosis, de procesos como la menopausia o trastornos de salud mental como la ansiedad o la depresión. EFE

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