900.000 solicitudes de regularización de migrantes a 15 días de que termine el plazo

Madrid, 15 jun (EFE).- El Gobierno ha recibido ya 900.000 solicitudes de extranjeros que quieren regularizar su situación en España a dos semanas de que termine el plazo para presentar estas peticiones.

Según ha adelantado el diario 'El País' y han confirmado a EFE desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se trata de una cifra récord de solicitudes, al superar las peticiones registradas en procesos de regularización anteriores.

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De estas 900.000 solicitudes, se han admitido a trámite unos 360.000 expedientes a 15 días de que finalice el plazo el 30 de junio.

Desde el ministerio llaman a la calma y a completar las solicitudes. "Que nadie se quede fuera" es el objetivo compartido estas semanas por las oenegés que acompañan a los solicitantes, el movimiento migrante que impulsó la iniciativa desde las calles, abogados especializados y el propio Ejecutivo, según han trasladado todas las partes a EFE. EFE

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