Raphinha, Bruno Guimarães y Gabriel Magalhães entrenan por separado con Brasil

Morristown (EE.UU.), 15 jun (EFE).- Raphinha, Bruno Guimarães y Gabriel Magalhães se entrenaron este lunes por separado del resto de jugadores de la selección brasileña para gestionar la carga física, informaron a EFE fuentes de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).
Los tres jugadores saltaron al césped unos pocos minutos después del grupo liderado por el seleccionador Carlo Ancelotti y caminaron por el lateral del campo, en el centro de entrenamiento Columbia Park, en Morristown. EFE
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