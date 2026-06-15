Raphinha, Bruno Guimarães y Gabriel Magalhães entrenan por separado con Brasil

Morristown (EE.UU.), 15 jun (EFE).- Raphinha, Bruno Guimarães y Gabriel Magalhães se entrenaron este lunes por separado del resto de jugadores de la selección brasileña para gestionar la carga física, informaron a EFE fuentes de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Los tres jugadores saltaron al césped unos pocos minutos después del grupo liderado por el seleccionador Carlo Ancelotti y caminaron por el lateral del campo, en el centro de entrenamiento Columbia Park, en Morristown. EFE

PUBLICIDAD

(foto)(vídeo)