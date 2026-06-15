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Albares pide a la UE someter a voto el comercio con asentamientos israelíes y ver quién apoya el Derecho Internacional

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha vuelto a pedir a sus homólogos en el bloque comunitario que sometan a voto el veto al comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania para constatar "quién de verdad" está a favor del Derecho Internacional y "lo constata con hechos" como, en su opinión, hace España.

En declaraciones a los medios antes de asistir al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que tiene lugar este lunes en Luxemburgo, Albares ha defendido que la Unión Europea debe dar este paso porque "tiene que respetar el Derecho Internacional" y ha insistido en que es el momento de comprobar "quién simplemente lo mencionado de pasada".

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"Vayamos a un voto. Verifiquemos quién está a favor del Derecho Internacional y quién no. Quién de verdad cree como España y lo respalda con hechos", ha afirmado el ministro, quien ha sostenido que, en el caso de los asentamientos ilegales, la decisión no requiere un voto y se necesitaría simplemente cumplir con "las opiniones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)".

Al ser preguntado sobre si cree que para aprobar el veto al comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania es necesaria o no unanimidad, el ministro ha indicado que "esa pregunta para España es una evidencia" y que son la Alta Representante, Kaja Kallas, y "el resto de los Estados", quienes tienen que posicionarse.

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Tras reiterar que, en el caso de los "asentamientos ilegales", bastaría con cumplir el mandato de la CIJ, ha recordado que España no ha esperado a ninguna decisión de la Unión Europea para poner en práctica el veto, ya que aplica la prohibición del comercio con los asentamientos desde "hace muchos meses".

"España una vez más está liderando, una vez más está dando un ejemplo de política exterior coherente y respetuosa con el Derecho Internacional. Es al resto de los Estados a quienes toca decidir si quieren seguir el ejemplo de España, si quieren tener una política exterior coherente, respetuosa con el Derecho Internacional", ha concluido.

Los ministros tienen previsto analizar este lunes una propuesta para prohibir o limitar el comercio con los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania, un punto que genera una fuerte división jurídica y política, según han indicado fuentes diplomáticas a Europa Press.

La controversia radica en la base jurídica de la medida: si se tramita como parte de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), la decisión requeriría la unanimidad de los Veintisiete, mientras que si se considera una medida de política comercial, podría aprobarse por mayoría cualificada.

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