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El Gobierno condena el ataque ruso a la catedral de la Dormición de Kiev: "Es un crimen de guerra"

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha condenado el ataque lanzado por el Ejército de Rusia en la madrugada de este lunes contra la histórica catedral de la Dormición, situada en Kiev, y en el que además han perdido la vida al menos nueve personas.

"Una vez más hemos recibido noticias terribles por parte de Ucrania con respecto a la agresión injustificada de Rusia. Ha habido el bombardeo de una importante catedral cristiana en Kiev y lo condenamos con toda firmeza", ha afirmado el jefe de la diplomacia española en declaraciones a los medios antes de asistir al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra este lunes en Luxemburgo.

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Albares ha condenado por partida doble este ataque a un símbolo religioso, "que representa las creencias de millones de personas en Ucrania, en el mundo, también en España", porque los bombardeos a los lugares de culto suponen "un crimen de guerra".

"El ataque es contrario al Derecho Internacional humanitario porque representan las creencias de millones de españoles, de millones de ucranianos y de millones de personas a lo largo del mundo", ha concluido el ministro de Exteriores.

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En un mensaje en redes sociales, Albares también ha lamentado que la invasión rusa "tampoco respeta" los templos cristianos que son "patrimonio cultural de la humanidad", y ha exigido "un alto el fuego que conduzca a una paz justa y duradera".

Las declaraciones del ministro tienen lugar después de que Rusia haya lanzado un ataque contra la capital ucraniana, Kiev, y otros puntos del país en el que ha sido alcanzada la catedral de la Dormición, situada en el monasterio de las Cuevas de la capital ucraniana.

El jefe de la Administración Militar de Kiev, Timur Tkachenko, ha confirmado nueve fallecidos en la ciudad y ha indicado en un breve mensaje en redes sociales que el ataque ha causado "diversos niveles de daño" en 40 puntos de la capital, antes de subrayar que entre los heridos hay dos niños de cinco y seis años, sin detalles sobre la gravedad de su estado.

Asimismo, ha denunciado el incendio registrado en la catedral de la Dormición a causa del ataque. "Queridos representantes de los medios, muestren al mundo cómo el agresor trata no solo la vida humana, sino un lugar Patrimonio de la Humanidad de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y patrimonio de todo el mundo cristiano", ha dicho.

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