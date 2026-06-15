Espana agencias

Ayuso censura a un Gobierno "desquiciado" que enfrenta "su semana más negra" con Zapatero como principal "ruina moral"

Guardar
Google icon
Imagen ANNKX7GO4NGJBINPH643LGMQIA

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este lunes a un Gobierno de la nación "desquiciado" que se enfrenta a "su semana más negra" con la investigación al expresidente nacional José Luis Rodríguez Zapatero como principal "ruina moral" del PSOE.

"Algún día echaremos la vista atrás y sentiremos un profundo bochorno por esta etapa negra de nuestra democracia", ha expresado la dirigente autonómica en un desayuno informativo celebrado en la capital.

PUBLICIDAD

Lo ha señalado así en referencia a las investigaciones que rodean al Gobierno durante esta semana. Arranca este lunes con la audiencia preliminar a la esposa del presidente, Begoña Gómez; y sigue al día siguiente con la comparecencia en el Senado de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, a lo que se suma la declaración de Zapatero como investigado sobre las presuntas irregularidades en el uso dado al dinero del rescate de la aerolínea Plus Ultra y las joyas que le fueron incautada.

Sobre este último, la presidenta madrileña ha recordado que ha sido "el principal muñidor" de los principales pactos de investidura del presidente Sánchez, "es el que le ha abierto las puertas a numerosos negocios en otras latitudes y es el que ha blanqueado, entre otras, la dictadura de (Nicolás) Maduro, para vergüenza de tantos socialistas, por supuesto, venezolanos y el resto de los ciudadanos".

PUBLICIDAD

LAS JOYAS CONSTATAN EL DESCARO Y LA FALTA DE ESCRÚPULOS

Considera que esto es "imperdonable" y se ha preguntado cómo un votante socialista puede decir que está "decepcionado por las joyas" si esto es "una de tantas" y simbolizan "la constatación del descaro y la falta de escrúpulos con los que se han lucrado manipulando sentimientos".

"¿Pero cómo puede haber todavía votantes que asuman que es mejor un Frente Popular, que el fin justifica a los medios y que cualquier cosa vale, por perjudicial que sea, para la propia democracia con tal de que no haya alternancia política?", ha subrayado Díaz Ayuso.

A ello, ha añadido que hay que exigir un "mínimo de respeto por la democracia" por parte del partido que gobierna y ha criticado que se busque "refrendar la corrupción de Estado, que está operando de manera mafiosa".

Al hilo, la presidenta madrileña ha destacado que el problema que tiene España es que tiene a un Gobierno "desquiciado" que quiere que las reglas del juego "estallen" para llevar al "desquicie general".

"Por eso solo nos queda dar la enhorabuena a quienes están a la altura del momento, a tantos funcionarios, agentes, periodistas, y darles las gracias a aquellos que están resistiendo en cumplimiento del deber a pesar de las presiones y el miedo a ser apartados y calumniados", ha aseverado.

DÍAZ-PACHE ASEGURA QUE LIDERA ESPAÑA "UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL"

En la misma línea, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha asegurado que España "dejó de tener gobierno en 2018" y hoy ese espacio "lo ocupa una organización criminal que ha accedido al poder de forma ilegítima y lo ha utilizado para lucrarse, destruir las instituciones, impedir la alternancia y perpetuarse en el poder".

"El sanchismo original nunca fue un programa de gobierno sino un proyecto de ruptura y enriquecimiento ilícito", ha reprochado, a la vez que ha asegurado que el "sanchismo" ha visto que "desmontar España no es tan fácil y ya solo aspira a la supervivencia, acelerando sus planes, en un estado de crisis y paranoia permanente, y es más peligroso que nunca".

Considera Díaz-Pache, de esta manera, que España se enfrenta a un dilema real que es "sanchismo o democracia", algo que no es "una hipérbole" sino "una realidad que ahora ya pocos niegan".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gobierno lanza programa para corregir la 'infrainvestigación' de la salud de las mujeres

Infobae

Tres detenidos de un grupo que enviaba mensajes falsos de bancos para obtener el pin

Infobae

El Sindicato de Inquilinas interrumpe un acto de la ministra de Vivienda en Madrid

Infobae

Cerdán: "Ni he montado ninguna trama ni he hecho nada ilegal"

Infobae

900.000 solicitudes de regularización de migrantes a 15 días de que termine el plazo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno celebra el acuerdo de paz entre EEUU e Irán, pero aparca la idea de mandar barcos españoles para reabrir el estrecho de Ormuz

El Gobierno celebra el acuerdo de paz entre EEUU e Irán, pero aparca la idea de mandar barcos españoles para reabrir el estrecho de Ormuz

Begoña Gómez se enfrenta a su cita judicial más importante: el juez Peinado quiere acelerar hacia el juicio oral y la Fiscalía insiste en archivar la causa

La semana que puede marcar un antes y un después para Zapatero: así llega el expresidente a una declaración judicial sin precedentes en la democracia española

“Es muy raro encontrar un espetero, el oficio se está perdiendo”: la profesión entre brasas y humo que ya no atrae a los jóvenes de la Costa del Sol

Elisa Mouliaá esquiva al juez por tercera vez al estar trabajando “entre Dubái y distintas zonas del mar Rojo”: podría ser detenida si no comparece

ECONOMÍA

Comprar una casa en verano puede ser una buena opción: estas son las principales razones, según los expertos

Comprar una casa en verano puede ser una buena opción: estas son las principales razones, según los expertos

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

La Operación Paso del Estrecho 2026, que conecta España y Marruecos, arranca con previsiones récord: claves de esta edición y principales puertos

“Es muy raro encontrar un espetero, el oficio se está perdiendo”: la profesión entre brasas y humo que ya no atrae a los jóvenes de la Costa del Sol

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

DEPORTES

Gaethje deja KO a Ilia Topuria delante de Trump: el luchador estadounidense le quita el cinturón al español en la primera derrota de su carrera

Gaethje deja KO a Ilia Topuria delante de Trump: el luchador estadounidense le quita el cinturón al español en la primera derrota de su carrera

Los goles del Suecia-Túnez del Mundial 2026, en vídeo: la fiesta de Yasin Ayari, Isak y Gyokeres para poner a su selección líder del Grupo F

Un Mundial de Cine, grupo E: del expresionismo y la nueva ola del cine alemán al ascenso de Costa de Marfil y la recién nacida Curazao

Las 5 razones por las que España puede volver a ser campeón del mundo

España inicia su aventura en el Mundial 2026: primera parada, Cabo Verde