Ayuso censura a un Gobierno "desquiciado" que enfrenta "su semana más negra" con Zapatero como principal "ruina moral"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este lunes a un Gobierno de la nación "desquiciado" que se enfrenta a "su semana más negra" con la investigación al expresidente nacional José Luis Rodríguez Zapatero como principal "ruina moral" del PSOE.

"Algún día echaremos la vista atrás y sentiremos un profundo bochorno por esta etapa negra de nuestra democracia", ha expresado la dirigente autonómica en un desayuno informativo celebrado en la capital.

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Lo ha señalado así en referencia a las investigaciones que rodean al Gobierno durante esta semana. Arranca este lunes con la audiencia preliminar a la esposa del presidente, Begoña Gómez; y sigue al día siguiente con la comparecencia en el Senado de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, a lo que se suma la declaración de Zapatero como investigado sobre las presuntas irregularidades en el uso dado al dinero del rescate de la aerolínea Plus Ultra y las joyas que le fueron incautada.

Sobre este último, la presidenta madrileña ha recordado que ha sido "el principal muñidor" de los principales pactos de investidura del presidente Sánchez, "es el que le ha abierto las puertas a numerosos negocios en otras latitudes y es el que ha blanqueado, entre otras, la dictadura de (Nicolás) Maduro, para vergüenza de tantos socialistas, por supuesto, venezolanos y el resto de los ciudadanos".

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LAS JOYAS CONSTATAN EL DESCARO Y LA FALTA DE ESCRÚPULOS

Considera que esto es "imperdonable" y se ha preguntado cómo un votante socialista puede decir que está "decepcionado por las joyas" si esto es "una de tantas" y simbolizan "la constatación del descaro y la falta de escrúpulos con los que se han lucrado manipulando sentimientos".

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"¿Pero cómo puede haber todavía votantes que asuman que es mejor un Frente Popular, que el fin justifica a los medios y que cualquier cosa vale, por perjudicial que sea, para la propia democracia con tal de que no haya alternancia política?", ha subrayado Díaz Ayuso.

A ello, ha añadido que hay que exigir un "mínimo de respeto por la democracia" por parte del partido que gobierna y ha criticado que se busque "refrendar la corrupción de Estado, que está operando de manera mafiosa".

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Al hilo, la presidenta madrileña ha destacado que el problema que tiene España es que tiene a un Gobierno "desquiciado" que quiere que las reglas del juego "estallen" para llevar al "desquicie general".

"Por eso solo nos queda dar la enhorabuena a quienes están a la altura del momento, a tantos funcionarios, agentes, periodistas, y darles las gracias a aquellos que están resistiendo en cumplimiento del deber a pesar de las presiones y el miedo a ser apartados y calumniados", ha aseverado.

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DÍAZ-PACHE ASEGURA QUE LIDERA ESPAÑA "UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL"

En la misma línea, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha asegurado que España "dejó de tener gobierno en 2018" y hoy ese espacio "lo ocupa una organización criminal que ha accedido al poder de forma ilegítima y lo ha utilizado para lucrarse, destruir las instituciones, impedir la alternancia y perpetuarse en el poder".

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"El sanchismo original nunca fue un programa de gobierno sino un proyecto de ruptura y enriquecimiento ilícito", ha reprochado, a la vez que ha asegurado que el "sanchismo" ha visto que "desmontar España no es tan fácil y ya solo aspira a la supervivencia, acelerando sus planes, en un estado de crisis y paranoia permanente, y es más peligroso que nunca".

Considera Díaz-Pache, de esta manera, que España se enfrenta a un dilema real que es "sanchismo o democracia", algo que no es "una hipérbole" sino "una realidad que ahora ya pocos niegan".

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